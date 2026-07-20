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    Agri News
    Posted On
    date_range 20 July 2026 5:42 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 5:42 PM IST

    കോഴിഫാം തുടങ്ങിയാ​ലോ? കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടുംബശ്രീ തരും, കോഴികളെ തിരികെ വാങ്ങും

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    കോഴിഫാം തുടങ്ങിയാ​ലോ? കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടുംബശ്രീ തരും, കോഴികളെ തിരികെ വാങ്ങും
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    തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബശ്രീ കേരള ചിക്കന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലകളില്‍ പുതിയ ചിക്കന്‍ ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അവസരം. കുടുംബശ്രീ അയല്‍ക്കൂട്ട/ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു കോഴിക്ക് 1.2 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം എന്ന കണക്കില്‍ 1000 മുതല്‍ 10000 കോഴികളെ വരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന ഫാമുകളുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാം.

    തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റയും കുടുംബശ്രീ ബ്രോയിലര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍ കമ്പനി നല്‍കും. കൂടാതെ വളര്‍ച്ചയെത്തിയ കോഴികളെ കമ്പനി തന്നെ തിരികെ വാങ്ങി വിപണനം ചെയ്യും.

    അപേക്ഷാ ഫോം www.keralachicken.org.in ല്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഓഫിസ്/സി.ഡി.എസ് ഓഫിസുമായും കൂടാതെ 0471-2448144 എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം.

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    TAGS:kudumbashreekerala chickenpoultry farm
    News Summary - Applications invited for Kudumbashree kerala chicken poultry farming
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