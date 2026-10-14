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    ചെങ്കല്‍പ്പാറയില്‍ ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയുമായി അമല്‍

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    ചെങ്കല്‍പ്പാറയില്‍ ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയുമായി അമല്‍
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    നീ​ലേ​ശ്വ​രം : ചെ​ങ്ക​ല്‍ പാ​റ​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ചെ​ങ്ക​ട​ലാ​യി പ​ട​ര്‍ന്നു പ​ന്ത​ലി​ക്കു​ന്ന ഡ്രാ​ഗ​ണ്‍ ഫ്രൂ​ട്ട് ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു യു​വ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളെ ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്കി ചു​വ​ന്ന പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച തീ​ര്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്​ കു​മ്പ​ള​പ്പ​ള്ളി എ​സ്.​കെ.​ജി.​എം.​എ.​യു.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ താ​ല്‍കാ​ലി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഭീ​മ​ന​ടി സ്വ​ദേ​ശി അ​മ​ൽ​ജോ​സ്. പ​ള്ള​പ്പാ​റ​യി​ലെ ഒ​ന്ന​ര ഏ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന ചെ​ങ്ക​ല്‍പ്പാ​റ​യി​ൽ 'മ​ലേ​ഷ്യ​ന്‍ റെ​ഡ്' ഇ​ന​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട ഡ്രാ​ഗ​ണ്‍ ഫ്രൂ​ട്ട് കൃ​ഷി​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ചെ​ങ്ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് ഏ​ഴ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള 400 തൂ​ണു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച് ഓ​രോ​ന്നി​ലും നാ​ലു വീ​ത​മാ​യി 1600 ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു ആ​ദ്യ​വ​ര്‍ഷം മു​ത​ല്‍ കാ​യ്​​ക്കു​ന്ന ഡ്രാ​ഗ​ണ്‍ ഫ്രൂ​ട്ടി​ല്‍ മൂ​ന്നോ നാ​ലോ വ​ര്‍ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മി​ക​ച്ച വി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റു​വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ ചെ​ടി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രേ​ക്ക​റി​ല്‍ ഏ​ക​ദേ​ശം 7000 കി​ലോ വ​രെ വി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​മ​ലി​ന്‍റെ അ​നു​ഭ​വം. ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ 15 വ​ര്‍ഷം വ​രെ ചെ​ടി​ക​ള്‍ ഫ​ലം ന​ല്‍കും. ജൂ​ണ്‍, ജൂ​ലൈ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​ള​വു​കാ​ലം.

    എം.​എ​സ്.​സി കെ​മി​സ്ട്രി ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ഭാ​ര്യ റി​തു മാ​ത്യു, പി​താ​വ് എ​സ്.​കെ.​ജി.​എം.​എ. സ്കൂ​ളി​ലെ റി​ട്ട: അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ വി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്, മാ​താ​വ് റി​ട്ട. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക ബ്രി​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് അ​മ​ല്‍ കൃ​ഷി​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ചാ​ണ​കം, ക​ട​ല​പ്പി​ണ്ണാ​ക്ക്, എ​ല്ലു​പൊ​ടി, വേ​പ്പി​ന്‍പി​ണ്ണാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വ​ള​ങ്ങ​ള്‍. രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ജൈ​വ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കൃ​ഷി. അ​ധ്യാ​പ​ന​വും കൃ​ഷി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന അ​മ​ല്‍ ജോ​സി​ന്‍റെ ജീ​വി​തം പു​തി​യ ത​ല​മു​റക്ക് പ​ക​രു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്.

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    News Summary - Amal cultivates dragon fruit in Chengalpara
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