    date_range 12 May 2026 12:00 PM IST
    date_range 12 May 2026 12:00 PM IST

    താ​മ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി അ​ജി​ത

    കെ.​വി. അ​ജി​ത പു​തി​യ ഇ​നം താ​മ​ര​ക്കൊ​പ്പം 

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: തി​രു​വ​ല്ല​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ര​ണ്ട് താ​മ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ. തി​രു​വ​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി​നി കെ.​വി. അ​ജി​ത വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ഇ​നം താ​മ​ര​ക​ളാ​യ മ​യൂ​രി, പ​നി​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ലാ​ന്റ് വെ​റൈ​റ്റി പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് റൈ​റ്റ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ സ​സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം. തി​രു​വ​ല്ല തു​ക​ല​ശ്ശേ​രി ആ​ല​ഞ്ചേ​രി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​വി. അ​ജി​ത വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച 'മ​യൂ​രി' ഇ​നം ക​ടും​പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ വ​ലു​പ്പം കൊ​ണ്ടും പ്ര​ത്യേ​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചെ​റി​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ലും കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള താ​മ​ര​കൃ​ഷി​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​വു​മാ​ണ്. ‘പ​നി​നീ​ര്‍’ എ​ന്ന ഇ​നം ധാ​രാ​ളം ദ​ള​ങ്ങ​ളു​ള്ള മൃ​ദു​വാ​യ പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളും സു​ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. താ​മ​ര പൂ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്‌​ടം കാ​ര​ണം വീ​ടി​ന്‍റെ മ​ട്ടു​പ്പാ​വി​ൽ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ അ​ജി​ത തു​ട​ങ്ങി​യ താ​മ​ര​കൃ​ഷി ഇ​ന്ന് മി​ക​ച്ച ഒ​രു വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം​കൂ​ടി​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും ധാ​രാ​ളം പേ​ർ ഈ ​കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ത​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്നും ഈ ​ക​ർ​ഷ​ക പ​റ​യു​ന്നു.

    പീ​ച്ച് ലേ​ഡി, വ​ജ്ര, ബേ​ബി ക്യൂ​ൻ, മാ​രി​ഗോ​ൾ​ഡ്, സ്‌​നോ​ബൗ​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച 15 ത​രം വെ​റൈ​റ്റി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 75 ത​രം താ​മ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല കൃ​ഷി വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ അ​ജി​ത​യു​ടെ വീ​ടി​ന്‍റെ മ​ട്ടു​പ്പാ​വി​ൽ കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 5000 രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള വെ​റൈ​റ്റി​ക​ളാ​ണി​വ. താ​മ​ര​കൃ​ഷി​ക്കൊ​പ്പം സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വി​ള​യി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യൊ​രു അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ട​വു​മു​ണ്ട് ടെ​റ​സി​ൽ. സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചെ​റി​യൊ​രു ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ തോ​ട്ട​വും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ർ​ഷ​ക​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഭ​ര്‍ത്താ​വ് പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​റും മ​ക​ൻ പ്ര​ജി​ത്തും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്.

    TAGS: Pathanamthitta, Agri News, lotus field
    News Summary - Ajitha gets approval for Tamara's products
