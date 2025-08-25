Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:38 AM IST

    കൃ​ഷി​യാ​ണ് സ​ന്തോ​ഷി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം

    കൃ​ഷി​യാ​ണ് സ​ന്തോ​ഷി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം
    സ​ന്തോ​ഷ് പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: 500 ഏ​ത്ത​വാ​ഴ​ക​ൾ, നീ​ണ്ടു​പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ... ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ല്ല വി​ള​വു കി​ട്ടി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ല്ല വി​ല​യു​മു​ണ്ട്. അ​തെ, സ​ന്തോ​ഷി​ന് ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ലം സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റേ​താ​ണ്. ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി പാ​ണ​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യും യു​വ​ക​ര്‍ഷ​ക​നു​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷി​ന് കൃ​ഷി ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​ക​ണ്ട വി​കാ​ര​മാ​ണ്.

    ഓ​ണം വി​പ​ണി മു​ന്നി​ല്‍ക​ണ്ട് പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത സ​ന്തോ​ഷി​ന്റെ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലി​പ്പോ​ള്‍ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന്റെ കാ​ല​മാ​ണ്. ക​ക്കി​രി​യും വെ​ള്ള​രി​യും കു​മ്പ​ള​വും മ​ത്ത​നും പൂ​വി​ട്ടു വി​രി​ഞ്ഞു പാ​ക​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഓ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​നി​യും ആ​ഴ്ച​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ള​വെ​ടു​പ്പു തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​ന്തോ​ഷി​ന് ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഞ​ണ്ട​മ്പ​ല​ത്തും പ​രി​യാ​രം, ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യു​ണ്ട്.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​മി മാ​ത്ര​മു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ് ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷം വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ട്ട് ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്ത് കൃ​ഷി​യു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യാ​ണ് ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് നേ​ന്ത്ര വാ​ഴ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളും കൃ​ഷി​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. ജൈ​വ കൃ​ഷി​രീ​തി അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ കീ​ട​ശ​ല്യ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ സാ​മാ​ന്യം ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്. ക​ക്കി​രി​ക്കും വെ​ള്ള​രി​ക്കും മോ​ശ​മ​ല്ലാ​ത്ത വി​ല മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ തോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​പ്രി​ല്‍, മെ​യ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നി​ല​മൊ​രു​ക്കി കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷം ആ​ദ്യം മു​ള​ച്ചു​വ​ന്ന ചെ​ടി​ക​ള്‍ പ​ന്നി​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ വീ​ണ്ടും കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഇ​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ള​രി വി​ള​യു​ന്ന​ത് വൈ​കി. വെ​ള്ള​രി​ക്ക​ക്ക് ന​ല്ല വി​ല​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്റെ ഫ​ലം കി​ട്ടാ​താ​യെ​ന്ന് സ​ന്തോ​ഷ് സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. ആ​റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കു തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മെ, അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലം വി​ള​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കൃ​ഷി​യി​ടം കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നേ​ട്ടം -സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് കാ​ര്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച യു​വ ക​ര്‍ഷ​ക​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:organic farmingvegetablesBananascucumberhappinesspayyannur newsagriculture
