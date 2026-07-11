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    Agri News
    Posted On
    date_range 11 July 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 2:17 PM IST

    അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള അഞ്ച്​ വിളയിനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച്​ കാർഷിക സർവകലാശാല

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    അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള അഞ്ച്​ വിളയിനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച്​ കാർഷിക സർവകലാശാല
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    കെ.​എ.​യു തേ​ജ​സ്വി​നി, കെ.​എ.​യു സൗ​ഗ​ന്ധി​ക, കെ.​എ.​യു മേ​ധ, കെ.​എ.​യു ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഫിം​ഗ​ർ, കെ.​എ.​യു കൊ​ച്ചി​ൻ പ്രൈ​ഡ്

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ​തും അ​ധി​ക​വി​ള​വ് ത​രു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​ഞ്ച്​ പു​തി​യ വി​ള​യി​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. കെ.​എ.​യു തേ​ജ​സ്വി​നി (മു​ള​ക്), കെ.​എ.​യു മേ​ധ (ബ്ര​ഹ്മി), കെ.​എ.​യു സൗ​ഗ​ന്ധി​ക (രാ​മ​ച്ചം), കെ.​എ.​യു കൊ​ച്ചി​ൻ പ്രൈ​ഡ് (ഇ​ഞ്ചി), കെ.​എ.​യു ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഫിം​ഗ​ർ (മ​ഞ്ഞ​ൾ) എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​വ.

    കെ.​എ.​യു തേ​ജ​സ്വി​നി മു​ള​ക് വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലെ വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ സ​യ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട​മെ​ന്റ് മേ​ധാ​വി​യും അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​എ​സ്. ശാ​ര​ദ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​യാ​യി വ​ള​രു​ന്ന​തും നീ​ള​മു​ള്ള കാ​യ്ക​ൾ ത​രു​ന്ന​തും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ഇ​ട​ത്ത​രം എ​രി​വു​ള്ള ഇ​തി​ന് വൈ​റ​സ് രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വാ​ട്ട​രോ​ഗ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. ഹെ​ക്ട​റി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 32.50 ട​ൺ ആ​ണ് വി​ള​വ്.

    സു​ഗ​ന്ധ​വി​ള​യാ​യ ബ്ര​ഹ്മി ഓ​ട​ക്കാ​ലി ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ആ​ൻ​സി ജോ​സ​ഫ് ആ​ണ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന ബാ​ക്കോ​സൈ​ഡ് അ​ള​വു​മാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ. മ​ണ്ണി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു​വ​ള​രു​ന്ന ചെ​ടി​യു​ടെ ത​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ 80ാം ദി​വ​സ​മാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും പി​ഗ്മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക​ട​മാ​കും. ന​ല്ല സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​മു​ള്ള തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹെ​ക്ട​റി​ന് 34-36 ട​ൺ വി​ള​വും ഉ​ണ​ക്കി​യെ​ടു​ത്താ​ൽ 5-6 ട​ൺ വി​ള​വും ല​ഭി​ക്കും.

    ഡോ. ​ആ​ൻ​സി ജോ​സ​ഫ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ രാ​മ​ച്ചം ഇ​ന​മാ​ണ് കെ.​എ.​യു സൗ​ഗ​ന്ധി​ക. ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ൽ എ​സ്സെ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഓ​യി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യ രാ​മ​ച്ച ഇ​ന​മാ​ണ്. വേ​രു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല ക​ന​വും സു​ഗ​ന്ധ​വും നീ​ള​വു​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഹെ​ക്ട​റി​ന് 6.1- 7.8 ട​ൺ വ​രെ ഉ​ണ​ക്ക​വേ​ര് വി​ള​വാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ള്ളാ​നി​ക്ക​ര കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലെ പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ ക്രോ​പ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​റാ​യ ഡോ. ​നാ​യ​ർ സു​നി​ൽ അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഞ്ചി ഇ​ന​മാ​ണ് കെ.​എ.​യു കൊ​ച്ചി​ൻ പ്രൈ​ഡ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ൽ സി​ൻ​ജി​ബെ​റി​ൻ, അ​ന്ന​ജം, മി​ക​ച്ച വി​ള​വ് എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​പ്പം കൊ​ച്ചി​ൻ ഇ​ഞ്ചി​യു​ടെ ത​ന​താ​യ എ​രി​വും മ​ണ​വും ഇ​തി​നു​ണ്ട്. വി​ള​യു​ടെ കാ​ല​യ​ള​വ്‌ 240-245 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ത് ഇ​ഞ്ചി​യു​ടെ റൈ​സോം റോ​ട്ട് എ​ന്ന രോ​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു. തെ​ങ്ങി​ൻ​തോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ത​നി​വി​ള​യാ​യോ ഇ​ട​വി​ള​യാ​യോ വ​ള​ർ​ത്താം. ചു​ക്ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​ഇ​നം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് അ​രീ​ക്ക​ന​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഡോ. ​നാ​യ​ർ സു​നി​ൽ അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച കെ.​എ.​യു ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഫിം​ഗ​ർ മ​ഞ്ഞ​ൾ ഇ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന കു​ർ​ക്കു​മി​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യ ത​ന​ത് ആ​ല​പ്പി ഫിം​ഗ​ർ മ​ഞ്ഞ​ളാ​ണ്. ഉ​ള്ളി​ൽ ന​ല്ല ക​ടും​ഓ​റ​ഞ്ച് നി​റ​മു​ണ്ട്.

    ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ല്ല വ​ണ്ണ​മു​ള്ള മ​ഞ്ഞ​ൾ കി​ഴ​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹെ​ക്ട​റി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 39-42 ട​ൺ പ​ച്ച​മ​ഞ്ഞ​ൾ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​ഇ​നം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു. കാ​ര്‍ഷി​ക ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന ക​മീ​ഷ​ണ​റും കൃ​ഷി പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ടി​ങ്കു ബി​സ്വാ​ളി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പു​തി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

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    TAGS:agricultural universityAgri NewsThrissur
    News Summary - Agricultural University develops five high-yielding crop varieties
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