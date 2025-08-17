Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    17 Aug 2025 2:46 PM IST
    Updated On
    17 Aug 2025 2:46 PM IST

    എള്ളാണ്​, അബൂബക്കറിന്‍റെ ഉള്ളുനിറയെ

    എള്ളാണ്​, അബൂബക്കറിന്‍റെ ഉള്ളുനിറയെ
    പാ​ല​പ്പ​ള്ളി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    കാ​യം​കു​ളം: ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര എ​ള്ളി​നോ​ട്​ കി​ട​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ള്ളി​നം മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്ല. ഈ ​ചൊ​ല്ലി​ൽ എ​ള്ളോ​ള​മി​ല്ല പൊ​ളി​വ​ച​നം. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര എ​ള്ളാ​ണ്​ ഇ​ലി​പ്പ​ക്കു​ളം പാ​ല​പ്പ​ള്ളി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള്​ നി​റ​യെ. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്താ​ൽ താ​ളം​തെ​റ്റി​യ കൃ​ഷി തി​രി​കെപ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് 78ാം വ​യ​സ്സി​ലും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര​യു​ടെ പ​ശി​മ​യാ​ർ​ന്ന പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റു​മേ​നി വി​ള​വാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കൊ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സ​ബ​റി​ലാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ എ​ള്ള്​ വി​ത​ക്കു​ന്ന​ത്. 90 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് നേ​ട്ടം.

    ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ്, വ​ള്ളി​കു​ന്നം, താ​മ​ര​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ല് ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് എ​ള്ള് വി​ത​ച്ച​ത്. ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ‘തി​ല​ക്’, കാ​യം​കു​ളം ഒ​ന്ന്, തി​ല​താ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 560 കി​ലോ എ​ള്ളാ​ണ് വി​ള​വെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​രു കി​ലോ എ​ള്ളി​ന് 300 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലും ഒ​രു ലി​റ്റ​ർ എ​ണ്ണ 800 രൂ​പ​ക്കു​മാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ മി​ക​ച്ച ലാ​ഭ​മാ​ണ് എ​ള്ള് കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    വാ​ഴ, പ​ച്ച​ക്ക​റി എ​ന്നി​വ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​നെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    kayamkulam news Sesame Onattukara Agricultural Research Center agriculture
    News Summary - Abu Bakr's heart is full of sesame
