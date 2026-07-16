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    Agri News
    Posted On
    date_range 16 July 2026 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 11:28 AM IST

    വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് അ​പൂ​ർ​വ പു​ഷ്പം

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    വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് അ​പൂ​ർ​വ പു​ഷ്പം
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    വൈ​ക്കം: ത​ണു​പ്പു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മാ​ത്രം വ​ള​രു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ സ​സ്യ​മാ​യ ഈ​ജ​യ്ഡ് വൈ​ൻ വൈ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ലും വ​സ​ന്തം തീ​ർ​ത്ത് ക​ണ്ണി​നും മ​ന​സ്സി​നും കു​ളി​ർ​മ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഉ​ദ​യ​നാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​രു​മ്പു​ഴി​ക്ക​ര ചെ​റു​വ​ള്ളി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജി​നീ​ഷ്-​അ​മ്പി​ളി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്താ​ണ് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ഈ ​കാ​ഴ്ച ഒ​രു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചു​വ​പ്പു​ക​ല​ർ​ന്ന ആ​കാ​ശ​നീ​ലി​മ​യാ​ർ​ന്ന പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ല​ങ്കാ​ര​ച്ചെ​ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചൂ​ടു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ര​ള​മാ​യാ​ണ് കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ലും ബ്ര​സീ​ലി​ലും മ​ഴ​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​വ വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഐ.​യു.​സി.​എ​ൻ റെ​ഡ് കാ​റ്റി​ഗ​റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ര​ണ്ടു നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. വേ​ഴാ​മ്പ​ലി​ന്റെ ചു​ണ്ടി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഇ​തി​നെ വേ​ഴാ​മ്പ​ൽ പൂ​വ് എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​ള​മൊ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഏ​താ​ണ്ട് 18 മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ള​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ഈ ​വ​ള്ളി​ച്ചെ​ടി ഏ​ത് പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ​യും ഭം​ഗി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്.

    വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​ത​വ​ണ​യാ​ണ് ജെ​യ്ഡ് വൈ​ൻ മൊ​ട്ടി​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും പൂ​ക്ക​ൾ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തോ​ളം പൊ​ഴി​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കും. ഒ​രു കു​ല​യി​ൽ 50 മു​ത​ൽ 80 വ​രെ പൂ​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ഓ​രോ പൂ​വി​നും ര​ണ്ട​ടി​യോ​ളം നീ​ള​മു​ണ്ടെ​ന്ന​തും ഈ ​ചെ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

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    TAGS:gardeningudayanapuramrare FlowerRed jade vine plantKerala
    News Summary - A wondrous and rare flower
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