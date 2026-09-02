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    മണ്ണിൽ പകർത്തിയെഴുതിയ കൃഷിപാഠം

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    മണ്ണിൽ പകർത്തിയെഴുതിയ കൃഷിപാഠം
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    മു​ഹ​മ്മ എ.​ബി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ വെ​ണ്ട​കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്എം . ​അ​രു​ൺ മോ​ഹ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മു​ഹ​മ്മ: വി​ത്തു​ന​ട്ടു, ന​ന​ച്ചു, ഓ​രോ ഇ​ത​ളി​ലും പൂ​വി​ലും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു... പ​ക്ഷി​ക​ളും കീ​ട​ങ്ങ​ളും തൊ​ടാ​തെ ക​ൺ​മ​ണി​പോ​ലെ കാ​ത്തു... പാ​ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ർ​ഷ​ക​ർ വി​ള​വെ​ടു​ത്തു. ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​ന്​ അ​തേ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ എ.​ബി വി​ലാ​സം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ‘പാ​ഠം ഒ​ന്ന്, പാ​ട​ത്തേ​ക്ക്’​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യൊ​രു​ക്കി​യ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വെ​ണ്ട​യും കു​ക്കും​ബ​റും വി​ള​വെ​ടു​ത്ത​ത്. പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ഠി​ച്ച കൃ​ഷി അ​റി​വു​ക​ൾ അ​വ​ർ മ​ണ്ണി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യെ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ള​വെ​ടു​ത്ത വെ​ണ്ട സ്കൂ​ൾ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കി. മി​ച്ചം വ​ന്ന വെ​ണ്ട​യ്ക്ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. പ​ച്ച​മു​ള​ക്, പ​ട​വ​ലം, വ​ഴു​ത​ന, പ​യ​ർ, വെ​ള്ള​രി, മ​ത്ത​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ജൈ​വ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ല​യ മു​റ്റ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​ട​ത്തി​ൽ ‘ഉ​മ’ നെ​ല്ലും ക​തി​രി​ട്ടു.

    എ​സ്.​പി.​സി, എ​ൻ.​സി.​സി, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, സ്കൗ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്, റെ​ഡ് ക്രോ​സ്, ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ്, സ്പോ​ർ​ട്സ്, പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ കൃ​ഷി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച് പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും പി.​ടി.​എ അം​ഗ​വു​മാ​യ കെ.​പി. ശു​ഭ​കേ​ശ​ൻ, ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​വ് സ​ന്തോ​ഷ്‌ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൃ​ഷി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം. അ​ധ്യാ​പി​ക ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക സ​മി​തി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൃ​ഷി​ക്ക് അ​ക്ഷ​യ​ശ്രീ കാ​ർ​ഷി​ക പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കാ​ർ​ഷി​ക​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക അ​വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​ക സ്കൂ​ളും എ.​ബി വി​ലാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​അ​രു​ൺ​മോ​ഹ​ൻ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജി മോ​ഹ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​എം. കൃ​ഷ്ണ, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ജെ. ​ജ​യ​ലാ​ൽ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബി​ജോ കെ. ​കു​ഞ്ചെ​റി​യ, പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക നി​ഷ ദ​യാ​ന​ന്ദ​ൻ, ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ. കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ, എം.​പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷ പ്ര​ദീ​പ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​വി​ദ്യ, സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി. സ​രി​ത, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - A lesson in agriculture written in the soil
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