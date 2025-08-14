Begin typing your search above and press return to search.
    സംഭരിക്കുന്നത്​ 22 ക്വിന്‍റൽ നെല്ല്​; കർഷകർക്ക്​ തിരിച്ചടി

    സംഭരിക്കുന്നത്​ 22 ക്വിന്‍റൽ നെല്ല്​; കർഷകർക്ക്​ തിരിച്ചടി
    കോ​ട്ട​യം: നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. വി​രി​പ്പൂ​കൃ​ഷി​യു​ടെ കൊ​യ്​​ത്ത് ആ​രംഭി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ ഒ​രു ക​ർ​ഷ​ക​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​രു​പ​ത്തി​ര​ണ്ട്​ ക്വി​ന്‍റ​ൽ നെ​ല്ല് മാ​ത്ര​മേ സം​ഭ​രി​ക്കൂ​യെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​പ്പ​ത്​ ക്വി​ന്‍റ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ 22 ക്വി​ന്‍റ​ൽ മാ​ത്രം സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ല്​ എ​ന്ത്​ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നെ​ല്ല്​​സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​വി​ല​ക്ക്​ നെ​ല്ല് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ സ​റ​ക്കാ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി കൂ​ടി​യ വി​ല ത​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മെ​ന്ന്​ കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പേ​ര്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​​മ്പോ​ൾ റേ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കു​ക​യും ഒ​രു​കാ​ർ​ഡി​ന് മു​പ്പ​ത്​ ക്വി​റ്റ​ൽ നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ചെ​റു​കി​ട നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഈ ​വി​ഷ​യം കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ എ​ബി ഐ​പ്പ് ‘മാ​ധ്യ​മ’ ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

