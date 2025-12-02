Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Infochevron_rightഡിസംബറിൽ സിമ്പിളായി...
    Agri Info
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 12:46 PM IST

    ഡിസംബറിൽ സിമ്പിളായി കൃഷി ചെയ്യാം ഈ പച്ചക്കറികൾ...

    text_fields
    bookmark_border
    ഡിസംബറിൽ സിമ്പിളായി കൃഷി ചെയ്യാം ഈ പച്ചക്കറികൾ...
    cancel
    Listen to this Article

    നല്ല തണുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നാട്. ഈ ഡിസംബറിൽ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന ശീതകാല പച്ചക്കറികളെ പരിചയപ്പെടാം.

    • കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ ബ്രൊക്കോളി എന്നിവക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യ സമയമാണിത്.
    • പച്ചമുളക്. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് നടാൻ മികച്ച സമയാണിത്. വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ തൈകളെങ്കിലും നടാൻ ശ്രമിക്കണം.
    • ചീര. പല തരത്തിലുള്ള ചീരകൾ ഈ മാസം പരീക്ഷിക്കാം.
    • പാവലും പടവലവും. വലിയ കീശ ശല്യമില്ലാതെ ഇവ ഈ മാസം വളർത്തിയെടുക്കാം.
    • വഴുതന, പയർ, പീച്ചിൽ, മത്തൻ എന്നിവയും ഈ ശീതകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം.

    കീട ശല്യമില്ലാതെ വിളവെടുക്കാൻ വളപ്രയോഗം നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Farmingwinter vegetable
    News Summary - Simple farming activities for December
    Similar News
    Next Story
    X