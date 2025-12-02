Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 2 Dec 2025 12:46 PM IST
Updated Ondate_range 2 Dec 2025 12:46 PM IST
ഡിസംബറിൽ സിമ്പിളായി കൃഷി ചെയ്യാം ഈ പച്ചക്കറികൾ...text_fields
News Summary - Simple farming activities for December
Listen to this Article
നല്ല തണുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നാട്. ഈ ഡിസംബറിൽ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന ശീതകാല പച്ചക്കറികളെ പരിചയപ്പെടാം.
- കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ ബ്രൊക്കോളി എന്നിവക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യ സമയമാണിത്.
- പച്ചമുളക്. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് നടാൻ മികച്ച സമയാണിത്. വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ തൈകളെങ്കിലും നടാൻ ശ്രമിക്കണം.
- ചീര. പല തരത്തിലുള്ള ചീരകൾ ഈ മാസം പരീക്ഷിക്കാം.
- പാവലും പടവലവും. വലിയ കീശ ശല്യമില്ലാതെ ഇവ ഈ മാസം വളർത്തിയെടുക്കാം.
- വഴുതന, പയർ, പീച്ചിൽ, മത്തൻ എന്നിവയും ഈ ശീതകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം.
കീട ശല്യമില്ലാതെ വിളവെടുക്കാൻ വളപ്രയോഗം നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
