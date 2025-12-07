Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri Feature
    Posted On
    7 Dec 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 1:47 PM IST

    ‘ത​രി​ശ് ഭൂ​മി’​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ ‘പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍’

    'ത​രി​ശ് ഭൂ​മി'​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ 'പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍'
    ആ​രോ​ഗ്യം,വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം,വ്യ​വ​സാ​യം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കൊ​പ്പം കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ​യും ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ സ​മീ​പി​ച്ച ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ദീ​ര്‍ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ര്‍ഷി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ സു​ഭി​ക്ഷ​ത​യു​ടെ ന​റു​മ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​രു​ഭൂ കൃ​ഷി നി​ല​ങ്ങ​ള്‍. ത​രി​ശാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന മ​ണ്ണി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ള​ക​ള്‍ ഉ​ല്‍പ്പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ട്ടി​യ പൂ​ര്‍വ്വി​ക​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​വി​ശേ​ഷ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കൃ​ഷി നി​ല​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്. ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും ചാ​ഞ്ചാ​ടു​ന്ന ഋ​തു​ക്ക​ള്‍ക്കു​മി​ട​യി​ല്‍ ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്‍െ​റ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ കാ​ര്‍ഷി​ക രീ​തി​ക​ള്‍.

    നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ള​ക​ളു​ടെ ഉ​ല്‍പ്പാ​ദ​നം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ള്‍ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത് വി​സ്തൃ​തി​യേ​റി​യ കൃ​ഷി നി​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഫു​ജൈ​റ, റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ, അ​ല്‍ ഐ​ന്‍, മ​സാ​ഫി, ദി​ബ്ബ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ജൂ​ലെ മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി നി​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കു​ക. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ല്‍ വി​ത്തി​റ​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ര്‍-​ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്. ത​ക്കാ​ളി, കൂ​സ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ജൂ​ണി​ലും തു​ട​രും. ചോ​ളം, വ​ഴു​ത​ന​ങ്ങ, കീ​ഴാ​ര്‍, വി​വി​ധ ഇ​ല​ക​ള്‍, മ​ള്‍ബ​റി, ത​ക്കാ​ളി, കൂ​സ, സ​വാ​ള, ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, പീ​ച്ചി​ങ്ങ, വെ​ണ്ട​ക്ക, ചു​ര​ങ്ങ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ല്‍പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷി​ക​ള്‍ക്കും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജ​ത്ത്, ഹ​ശീ​ശ്, ദു​ര, സീ​ബ​ല്‍, അ​ല​ഫ്, ശേ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ പു​ല്ലി​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി വ​ള​രു​ന്നു. ജ​ല​ത്തി​നാ​യി

    കു​ഴ​ല്‍ കി​ണ​റു​ക​ളാ​ണ് ആ​ശ്ര​യം. വ​ലി​യ സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളി​ല്‍ വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി. വി​ള​ക​ളി​ല്‍ ന​ല്ല ശ​ത​മാ​ന​വും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ല്‍ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വ്യ​വ​സാ​യം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കൊ​പ്പം കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ​യും ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ സ​മീ​പി​ച്ച ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ദീ​ര്‍ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ര്‍ഷി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ഷ്ട്ര പി​താ​വ് ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ അ​ല്‍ ന​ഹ്യാ​ന്‍, അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ച​ക്രം തി​രി​ച്ച ശൈ​ഖ് സ​ഖ​ര്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കി​യ ക​രു​ത​ല്‍ അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ നാ​ടു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​ത​യേ​കി.

    ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്കാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം, തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ജ​ല ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം, അ​ല്‍ ഹം​റാ​നി​യ​യി​ലെ കാ​ര്‍ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്‍കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ശൈ​ഖ് സ​ഖ​റി​ന്‍െ​റ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​റി​ന്‍െ​റ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ വ​ള​ക്കൂ​റു​ള്ള മ​ണ്ണി​ന് ക​രു​ത്ത് ന​ല്‍കി. അ​ല്‍ ഹം​റാ​നി​യ, അ​ദ​ന്‍, മ​സാ​ഫി, ദൈ​ദ്, ദി​ഗ്ദാ​ഗ, ക​റാ​ന്‍, അ​ല്‍ജീ​ര്‍, ശാം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ കൃ​ഷി മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ഴ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​വ് കൃ​ഷി മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ തോ​തി​ല്‍ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഉ​റ​വ് പൊ​ട്ടി സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി ജ​ലം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് നി​ല​ച്ച​തും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. ന​ല്ല തോ​തി​ലു​ള്ള മ​ഴ​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ലെ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണം. ഇ​ത് ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഉ​പ്പ് ക​യ​റി കൃ​ഷി യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    News Summary - Food security 'lessons' in 'barren land'
