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    Agriculture
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 2:08 PM IST

    ‘സം​സ്ഥാ​ന​ഫ​ല​മാ​യ ചക്കയുടെ ഔഷധമൂല്യം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ പദ്ധതി തയാറാക്കും’ -കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്

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    ജാ​ക്ക്ഫ്രൂ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലുമായി ഏകീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും
    ‘സം​സ്ഥാ​ന​ഫ​ല​മാ​യ ചക്കയുടെ ഔഷധമൂല്യം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ പദ്ധതി തയാറാക്കും’ -കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
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    കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ഫ​ല​മാ​യ ച​ക്ക​യു​ടെ ഔ​ഷ​ധ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കൃഷി മ​ന്ത്രി ടി. ​സി​ദ്ദി​ഖ്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 14.3 ലക്ഷം ചക്ക ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉപയോഗം തുലോം കുറവാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃഷിവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിനും രോഗികൾക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ജാ​ക്ക്ഫ്രൂ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ‘പ​ച്ച​ച​ക്ക​യു​ടെ ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ള്‍, ഗ​വേ​ഷ​ണ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പരിപാടിയിൽ ജാ​ക്ക്ഫ്രൂ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ റൂ​ഫ​സ് ഡാ​നി​യ​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കു​മ്മ​നം രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ന്‍, സി​സ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി. സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍, ഡോ. ​ര​ഘു രാ​മ​ദാ​സ്, ശാ​ന്തി​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ​ല്‍. പ​ങ്ക​ജാ​ക്ഷ​ന്‍, എ​സ്.​ഡി. വേ​ണു​കു​മാ​ര്‍, പി.​എം. ജോ​യ്, ജി​സി ജോ​ര്‍ജ്, സ​ജു ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചക്കയുടെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചും പ്രയോഗ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:State FruitT SiddiqAgri NewsjackfruitsMinister of AgricultureLatest NewsKerala
    News Summary - ‘A plan will be prepared to promote the medicinal value of jackfruit, the state fruit’ - Agriculture Minister T. Siddique
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