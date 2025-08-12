വീട്ടിൽ അൽപം മ്യൂസിക് ആയാലോ...text_fields
നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗീതമോ പോഡ്കാസ്റ്റുകളോ നിറയ്ക്കാൻ ഒരു സ്പീക്കർ ആവശ്യമാണ്.ഇന്ന്, പല സ്പീക്കറുകൾക്കും ആകർഷകമായതും മനോഹരമായതുമായ ഡിസൈനുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ ഇണങ്ങിച്ചേരും. ഇതിന് കൂടുതൽ സ്ഥലമോ വയറുകളോ ആവശ്യമില്ല. ചില സ്പീക്കറുകൾക്ക് മൾട്ടി-റൂം ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ഒരു മുറിയിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലോ കുളിമുറിയിലോ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചില സ്പീക്കറുകൾക്ക് വാട്ടർപ്രൂഫ് ഡിസൈനും ലഭ്യമാണ്.
നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറുകളും മികച്ചതും വില കുറഞ്ഞതുമായ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളും മികച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളും ഏതെക്കെ എന്ന് പരിശേധിക്കാം.
1. JBL Authentics 500
ഏറ്റവും മികച്ച ഹോം സ്പീക്കറാണ് JBL Authentics 500. ക്ലാസിക് JBL സ്പീക്കറുകളായ L100ൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട റെട്രോ ഡിസൈനാണ് ഈ പ്രീമിയം ഉപകരണത്തിന്. കോൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആധുനിക ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ബിൽറ്റ്-ഇൻ അലക്സയും ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മുറിയുടെ ശബ്ദവിന്യാസത്തിന് അനുസരിച്ച് സ്പീക്കറിന്റെ ശബ്ദം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂം കാലിബ്രേഷൻ ടൂളും ഇതിനുണ്ട്. സ്പീക്കറിൽ തന്നെയുള്ള ബാസ്, ട്രെബിൾ നോബുകൾ ശബ്ദം എളുപ്പത്തിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ JBL One ആപ്പിലെ ഗ്രാഫിക് ഇക്യു ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഓഡിയോ കണ്ടന്റുകൾ കേൾക്കാൻ ഈ സ്പീക്കർ അനുയോജ്യമാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മികച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാക്കി മാറ്റുന്നു. വോയ്സുകളും പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളും മികച്ച വ്യക്തതയോടും കൃത്യതയോടും കൂടി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, EDM, ഹിപ്-ഹോപ്പ് പോലുള്ള സംഗീതത്തിൽ കൂടുതൽ ആവേശം നൽകുന്നു. ശബ്ദം വളരെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ മുറികളിൽ പോലും ശബ്ദം നിറയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. TIDAL പോലുള്ള സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങളിലൂടെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മ്യൂസിക്കിനെയും ഈ സ്പീക്കർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലളിതമായ ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇത് അൽപം കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ, ഏറ്റവും മികച്ചത് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
2. Sonos Era 300
ഏറ്റവും മികച്ച വയർലെസ്സ് സ്പീക്കറാണ് Sonos Era 300. ഇതിന് ലളിതവും ഒതുക്കമുള്ളതുമായ ഡിസൈനാണ്. ഇത് വീടിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ യോജിച്ചുപോകും. കൂടാതെ, പലതരം ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മികച്ച ശബ്ദ നിലവാരവുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീക്കർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള Sonos സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ലിവിങ് റൂമിൽ ഒരു സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം. JBL Authentics 500നെ പോലെ, ഇതും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മ്യൂസിക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. Apple Music പോലുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഇത് മികച്ചതാണ്. കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ മുറിയുടെ ശബ്ദവിന്യാസത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓഡിയോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു റൂം കറക്ഷൻ ടൂളും ഇതിലുണ്ട്. ഈ ഫീച്ചറിന് Trueplay എന്ന് പറയുന്നു. സ്പീക്കറിന്റെ ശബ്ദം സ്വമേധയാ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, Sonos S2 ആപ്പിൽ ബാസ്, ട്രെബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, JBLനെ പോലെ മുഴുവൻ റേഞ്ചും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇക്യു ഇതിലില്ല.
3.Amazon Echo Gen 4
ഏറ്റവും മികച്ച ബഡ്ജറ്റ് ഹോം സ്പീക്കറാണ് Amazon Echo Gen 4. ഇതിന് വേറിട്ട ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഉള്ളതിനാൽ ഇത് റൂമിന് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് നൽകുന്നു. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല നിറങ്ങളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ബിൽറ്റ്-ഇൻ അലക്സ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വഴി നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ് ലിസ്റ്റിൽ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനും കാലാവസ്ഥ അറിയാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. ലൈറ്റ് ബൾബുകൾ, തെർമോസ്റ്റാറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്ബീ ഹബും ഇതിലുണ്ട്. സ്വകാര്യത ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അലക്സയുടെ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ സ്പീക്കറിന്റെ ശബ്ദ നിലവാരം മികച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് സംഗീതം, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എന്നിവ കേൾക്കാൻ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇതിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. ശബ്ദങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും പുനരുൽപ്പാദനം വ്യക്തവും കൃത്യവുമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദം വേണമെങ്കിൽ Amazon Alexa ആപ്പിൽ അതിന്റെ ബാസ്, ട്രെബിൾ ലെവലുകൾ ക്രമീകരിക്കാം.വലുപ്പം കൂടിയ Amazon Echo Studioയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് അത്ര ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും, ഒരു സാധാരണ മുറിയിൽ കേൾക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നില്ല. ഇതിന്റെ കുറഞ്ഞ വില, കൂടുതൽ പണം മുടക്കാതെ ഒരു ഹോം സ്പീക്കർ പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.
4. Amazon Echo Pop
വിലകുറഞ്ഞ മറ്റൊരു നല്ല ഹോം സ്പീക്കറാണ് Amazon Echo Pop. വില കുറവാണെങ്കിലും, ഈ ചെറിയ സ്പീക്കർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അകലെനിന്നോ ഒരു പാർട്ടിയിലെ തിരക്കിട്ട അന്തരീക്ഷത്തിലോ നിങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കുന്നു. വളരെ ഒതുക്കമുള്ള ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് വളരെ ഉചിതമാണ്. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല നിറങ്ങളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. വിലയിലും വലുപ്പത്തിലും ഉള്ള കുറവ് കാരണം ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. Amazon Echo Gen 4 പോലുള്ള വിലകൂടിയ സ്പീക്കറുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇതിന് കുറഞ്ഞ ബാസ് മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ ശബ്ദം അത്ര ഉച്ചത്തിലുമല്ല.സ്റ്റീരിയോ ഉള്ളടക്കം മോണോയിലേക്ക് മാറ്റാതെ ഇതിന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഇത് സംഗീതത്തിനായി അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നില്ല. പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ, വാർത്തകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോഴും മികച്ചൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ ലോകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണിത്.
5. Sonos Move 2
വീടിനകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മികച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് Sonos Move 2. വീടിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ ഇണങ്ങുന്ന ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ ഇതിനുണ്ട്. ബിൽറ്റ്-ഇൻ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വീടിന് ചുറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ സഹായകമാണ്. മിക്ക ഹോം സ്പീക്കറുകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് ബാറ്ററി പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, സംഗീതം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തന്മൂലം, ഒരു മുറിയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതിന് IP56 റേറ്റിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. യഥാർത്ഥ Sonos Moveന്റെ അടുത്ത തലമുറയാണ് ഈ സ്പീക്കർ, ഇതിന് മെച്ചപ്പെട്ട ശബ്ദമുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച്, സ്റ്റീരിയോ ഉള്ളടക്കം മോണോയിലേക്ക് മാറ്റാതെ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഇത് സ്റ്റീരിയോയിലുള്ള മിക്ക സംഗീതത്തിനും വളരെ സഹായകമാണ്. ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരു റൂം കാലിബ്രേഷൻ ഫീച്ചർ ഇതിനുണ്ട്. വീടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശബ്ദം എത്തിക്കാൻ മറ്റ് Sonos ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register