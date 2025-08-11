ഓപ്പോ റെനോ വേണോ അതോ ഐഫോൺ മതിയോ

ഓപ്പോ റെനോ വേണോ അതോ ഐഫോൺ മതിയോtext_fields
50,000ത്തിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് Oppo Reno 14 Proയും Apple iPhone 16eയും.
ഈ വർഷം, Apple ആകർഷകമായ ചില സവിശേഷതകളോടെ അവരുടെ തന്നെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ iPhone 16e ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉയർന്ന മിഡ്-റേഞ്ചർ വിപണിയിൽ ഈസ്മാർട്ട്ഫോൺ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയെങ്കിലും, അതിലെ സിംഗിൾ-ലെൻസ് ക്യാമറയും പഴയ iPhone ഡിസൈനും വാങ്ങുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
മറുവശത്ത്, മികച്ച പ്രകടനവും ക്യാമറയും ബാറ്ററി ലൈഫും കാരണം മറ്റ് പല Android ഫോണുകളും വലിയ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് Oppo Reno 14 Pro 5G. മികച്ചൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ബദൽ തേടുന്നവർക്ക് ഇത് പരിഗണിക്കാം. ആകർഷകമായ ക്യാമറ സവിശേഷതകളും മികച്ച പ്രകടനക്ഷമതയുമുള്ളതിനാൽ ഇതിനെ ഒരു 'ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.ഏതാണ് കൂടുതൽ മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നേക്കാം.
oppo Reno 14 Pro 5G vs Apple iPhone 16e: ഡിസൈനും ഡിസ്പ്ലേയും
Oppo Reno 14 Pro 5G പുറകിൽ നിറം മാറുന്ന തൂവൽ പോലെയുള്ള ടെക്സ്ചറും അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഉള്ളതിനാൽ Oppo Reno 14 Pro 5Gക്ക് ഒരു പ്രീമിയം രൂപഭാവമുണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് 7.5 mm കനവും ഏകദേശം 201 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.
Apple iPhone 16e മറുവശത്ത്, Apple iPhone 16e ഗ്ലാസും അലുമിനിയം ബോഡിയുമുള്ള ഒരു കോംപാക്റ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണാണ്. ഇതിനും പ്രീമിയം ലുക്കുണ്ടെങ്കിലും, ചെറിയ വലിപ്പം കാരണം 167 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം. രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന IP68 റേറ്റിങ് ഉണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ, Oppo Reno 14 Pro 5Gയിൽ 6.83-ഇഞ്ച് LTPS AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഇതിന് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1.5K റെസല്യൂഷനുമുണ്ട്. ഹൈ ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡിൽ (HBM) 1200 nits വരെ തെളിച്ചം ലഭിക്കും. എന്നാൽ, Apple iPhone 16eയിൽ 6.1-ഇഞ്ച് Super Retina XDR OLED ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഇതിന് 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1200 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുമുണ്ട്.
Oppo Reno 14 Pro 5G vs Apple iPhone 16e: ക്യാമറ
Oppo Reno 14 Pro 5Gയിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണുള്ളത്. ഇതിൽ 50MP മെയിൻ ക്യാമറ, 50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 3.5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമോടുകൂടിയ 50MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, iPhone 16eയിൽ 2x ഇൻ-ക്യാമറ സൂമുള്ള ഒറ്റ 48MP ഫ്യൂഷൻ റിയർ ക്യാമറയാണുള്ളത്. സെൽഫിക്കായി, Reno 14 Pro-യിൽ 50MP ക്യാമറയും iPhone 16eയിൽ 12MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമാണുള്ളത്.
Oppo Reno 14 Pro 5G vs Apple iPhone 16e: പെർഫോമൻസ് & ബാറ്ററി
Oppo Reno 14 Pro 5Gക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത് MediaTek Dimensity 8450 പ്രോസസ്സറും 16GB വരെ RAMഉം ആണ്. iPhone 16eയിൽ Apple ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ A18 ചിപ്പും 8GB RAM ഉം ആണുള്ളത്. Apple ന് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ചിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും, Oppoയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ, Reno 14 Pro 5G-യിൽ 6200mAh ബാറ്ററിയും iPhone 16eയിൽ 4005mAh ബാറ്ററിയുമാണുള്ളത്. രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും.Oppo Reno 14 Pro 5Gയുടെ പ്രാരംഭ വില 49,999 രൂപയാണ്. അതേസമയം, Apple iPhone 16eയുടെ അടിസ്ഥാന സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 59,990 രൂപയാണ് വില.
