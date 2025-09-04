Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightProduct & Serviceschevron_rightഇതാ സ്മാർട്ട്...
    Product & Services
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 4:37 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 4:37 PM IST

    ഇതാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഓഫറുകൾ

    ഇതാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഓഫറുകൾ
    ആമസോൺ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി പുതുപുത്തൻ ഓഫറുകളുമായി എത്തുന്നു. പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളിലും പല മോഡലുകളിലുമുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇതാ ആമസോണിൽ കിടിലൻ ഓഫറുകളിൽ. ഏതെക്കെ എന്ന് നേക്കാം,

    Redmi 15 5G

    റെഡ്മി 15 5ജി

    മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, മികച്ച പ്രകടനം എന്നിവയാൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ബജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് റെഡ്മി 15 5 ജി. വലിയ 7000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി ലൈഫ്. 33W ചാർജിങ്, 18W റിവേഴ്സ് ചാർജിങ്, ശക്തമായ ക്വാൽകോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6എസ് ജെൻ 3 പ്രോസസർ, 17.53 സി.എം (6.9) എഫ്.എച്ച്.ഡി+(1080x2400) ഡിസ്പ്ലേ, 144Hz വരെ പുതുക്കൽ നിരക്ക്, 50 എം.പി എ.ഐ ഡ്യുവൽ ക്യാമറയുള്ള എയ്‌റോസ്‌പേസ്-ഗ്രേഡ് മെറ്റൽ ക്യാമറ ഡെക്കോ ഇതെക്കെയാണ് ഈ ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

    Galaxy M36 5G

    ഗാലക്സി എം36 5ജി

    മോൺസ്റ്റർ ഡിസൈനും ഈടും - അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ക്യാമറ ഡെക്കോയും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കും ഉള്ള 7.7 എം.എം സ്ലീക്ക്, മുൻവശത്ത് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്+ സംരക്ഷണം, 4x മികച്ച സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ്, 2.0 മീറ്റർ ഫാൾ എൻഡുറൻസ്, മോൺസ്റ്റർ ക്യാമറ -ഒഐഎസ് സഹിതം ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, മോൺസ്റ്റർ 4കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുള്ള 13 എം.പി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, 50 എം.പി (F1.8) മെയിൻ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ + 8 എം.പി (F2.2), അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ + 2 എം.പി (F2.4) മാക്രോ ആംഗിൾ ക്യാമറ, എഐ ഡെപ്ത് മാപ്പും മൾട്ടി ഫ്രെയിം സിന്തസിസും ഉള്ള എൻഹാൻസ്ഡ് നൈറ്റോഗ്രാഫി. മോൺസ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേ - 6.7 വലിയ ഡിസ്പ്ലേ, വിഷൻ ബൂസ്റ്ററോടുകൂടിയ സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, സ്ലിമ്മർ ബെസലുകൾ. തിളക്കമുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പോലും ആഴത്തിലുള്ള കാഴ്ചാനുഭവം ആസ്വദിക്കാം. മോൺസ്റ്റർ പെർഫോമൻസ്. സി-ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെ 2 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി. 6 വർഷത്തെ ഒ.എസ് സുരക്ഷ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ തുടങ്ങിയാണ് ഈ ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

    OnePlus Nord CE5

    വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE5

    7100 എംഎഎച്ച് - ബൈപാസ് ചാർജിങ്ങുള്ള വൺപ്ലസിന്‍റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററി നൽകുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ 2.5 ദിവസം ഉപയോഗം കിട്ടുന്നു. വെറും 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 6+ മണിക്കൂർ YouTube ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ബാറ്ററി സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ബൈപാസ് ചാർജിങ് ഫോണിന് നേരിട്ട് ശക്തി നൽകുന്നു. ഒഐഎസ് ഉള്ള 50 എംപി സോണി മെയിൻ ക്യാമറ. അൾട്രാ എച്ച്ഡിആറുള്ള 6.77 120 Hz അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ.

    iQOO Z10x

    ഐക്യുഒ Z10x

    6500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്. 120 Hz ഐ കെയർ ഡിസ്‌പ്ലേ. തിളക്കമുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പോലും ഇത് അസാധാരണമായ വ്യക്തതയും അൾട്രാ-സ്മൂത്ത് വിഷ്വലുകളും നൽകുന്നു. 6.72 (17.06cm) കൂറ്റൻ സ്‌ക്രീനും 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും. ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ- 400% വോളിയം ബൂസ്റ്റ്. അൾട്രാ എച്ച്ഡി ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി - 50 എംപി അൾട്രാ എച്ച്ഡി ക്യാമറ.

    NARZO 80 Lite

    നാർസോ 80 ലൈറ്റ്

    6300 എംഎഎച്ച് വമ്പൻ ബാറ്ററി. 7.94mm സ്ലിം ഡിസൈൻ, കോളുകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, ആപ്പ് അറിയിപ്പുകൾ, ബാറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ്, ചാർജിങ്, ഫോട്ടോ കൗണ്ട്ഡൗൺ, സംഗീത താളം എന്നിവക്കായി പ്രകാശിക്കുന്ന 9 നിറങ്ങളും 5 ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഗ്ലോ മോഡുകളും ഇതിനുണ്ട്. 300% അൾട്രാ വോളിയം, സ്മാർട്ട് AI അസിസ്റ്റ്, എന്നിവ ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളാണ്.

    OnePlus 13R 5G

    വൺപ്ലസ് 13ആർ 5ജി

    സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 3 ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പവർ, 6000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ദിവസം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ SONY LYT-700 50 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ. 1.5K ProXDR ഡിസ്പ്ലേ.

    TAGS:smartphonesAmazon Offers
    News Summary - Offers for smartphones
