Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightProduct & Serviceschevron_rightബ്രിട്ടാനിയ...
    Product & Services
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 5:26 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 5:26 PM IST

    ബ്രിട്ടാനിയ ബിസ്കറ്റിന് ഇനി ഉപ്പും മധുരവും കുറയും; ധാന്യത്തി​ന്റെ അളവ് കൂടും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്രിട്ടാനിയ ബിസ്കറ്റിന് ഇനി ഉപ്പും മധുരവും കുറയും; ധാന്യത്തി​ന്റെ അളവ് കൂടും
    cancel

    ബംഗളൂരു: ബ്രിട്ടാനിയ ബിസ്കറ്റിന് ഇനി ഉപ്പും മധുരവും കുറയും; ധാന്യത്തി​ന്റെ അളവ് കൂടും. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കുറച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആ​രോഗ്യദായകമായ ധാന്യങ്ങളു​ടെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യ​മെന്ന് ബ്രിട്ടാനിയ ചെയർമാൻ നുസ്‍ലി വാഡിയ ബംഗളൂരുവിൽ പറഞ്ഞു.

    ബിസ്കറ്റ്, കേക്ക്, ബ്രഡ് നിർമാതാക്കളാണ് ബ്രിട്ടാനിയ കമ്പനി. ജനറൽ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നുസ്‍ലി വാഡിയ.

    കഴിഞ്ഞ ഒരു വഷത്തിനിടെ കമ്പനി അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ ധാന്യത്തിന്റെ അളവ് മുന്നര ഇരട്ടിവരെ വർധിപ്പിച്ചതായും പഞ്ചസാര 3.4 ശതമാനമായും സോഡിയം 11.9 ശതമാനമായും കുറച്ചതായും കമ്പനി പറയുന്നു. മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് മാറി ഉപഭോക്താക്കളു​ടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് തങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് നുസ്‍ലി വാഡിയ പറഞ്ഞു.

    പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം കടുത്ത വിലവർധനവിന്റെയും മാറിമറിയുന്ന കൺസ്യൂമർ ഡിമാന്റ്, ആഗോള സമ്പത്തിക അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എന്നിവയുടെയും പിടിയിലാണെന്നും ഗ്രാമീണമേഖലയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറുന്ന പ്രവണതായാണുള്ളതെന്നും നുസ്‍ലി വാഡിയ പറഞ്ഞു. മാർക്കറ്റിലെ കടുത്ത മൽസരത്തിനിടയിലും ബ്രിട്ടാനിയ ചടുലമായി മുന്നേറുകയാണെന്നും വാഡിയ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sugarNusli WadiaBiscuitBritannia
    News Summary - Britannia biscuits will now have less salt and sugar; the amount of grain will increase
    Similar News
    Next Story
    X