ഏറ്റവും മികച്ച വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ

ഏറ്റവും മികച്ച വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾtext_fields
ശുദ്ധവും വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ വെള്ളം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്നാൽ, ഈ മഴക്കാലത്ത് അത് കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ടാപ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നേരിട്ട് കുടിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ഈ സമയത്ത് മലിനമായ വെള്ളത്തിൽ ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ, വൈറസുകൾ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. എന്നാൽ, വർധിച്ചുവരുന്ന വില കാരണം, പല കുടുംബങ്ങൾക്കും താങ്ങാനാവുന്നതും വിശ്വസനീയവുമായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ, ബാക്ടീരിയ, ക്ലോറിൻ, ഹെവി മെറ്റൽസ്, ദോഷകരമായ അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ (dissolved solids) എന്നിവയെ ഫലപ്രദമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന നൂതന ഫിൽട്ടറേഷൻ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളിയും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ഫിൽട്ടറേഷൻ, കുറഞ്ഞ മെയിന്റനൻസ് ചെലവ്, ആധുനിക വീടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒതുക്കമുള്ള ഡിസൈനുകൾ എന്നിവ ഇവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അമിതമായി പണം മുടക്കാതെ സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പുനൽകുന്ന 2025ലെ മികച്ച ബജറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
1. Livpure GLO PRO++ RO+UV+UF
മികച്ച ബജറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷ, വിശ്വാസ്യത, കുറഞ്ഞ വില എന്നിവ ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ RO+UV+UF മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം, സുരക്ഷിതവും ശുദ്ധവുമായ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നു. 7 ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഇത്, ചെറിയതും ഇടത്തരവുമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുയേജ്യമാണ്. കൂടാതെ, സാധാരണ RO സിസ്റ്റങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വെള്ളം പാഴാക്കുന്നത് കുറക്കുന്നു. ദീർഘകാല മൂല്യം നൽകുന്നതും ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായവുമായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
2. Pureit Wave Prime Mineral RO+MF
പ്യൂരിറ്റ് വേവ് പ്രൈം മിനറൽ 6 ഘട്ട ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ, വെള്ളം ദിവസേന ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം, മിനറൽ കാർട്രിഡ്ജ് കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള ആവശ്യ പോഷകങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ തിരികെ ചേർക്കുന്നു. ഇത് കുടിവെള്ളത്തെ ശുദ്ധമാക്കുക മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ആർ.ഒ സിസ്റ്റങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് 45% വരെ വെള്ളം ലാഭിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്സെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ഇത് ഫിൽട്ടറുകളുടെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
3. Faber XUV 8000
പൈപ്പ് വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് മികച്ച ശുദ്ധീകരണം നൽകുന്ന ബജറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ഒന്നാണ്. UV, UF,ആൽക്കലൈൻ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നിവയോടൊപ്പം, ഇത് മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പിഎച്ച് നില സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ 7ഘട്ട ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഒന്നിലധികം സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. പവർ, ശുദ്ധീകരണം, ടാങ്ക് ലെവൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വെള്ളം എപ്പോൾ തയാറാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിയും.
ബോർവെൽ, ടാങ്കർ, അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക്, മികച്ച ബജറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ഒന്നാണ് പ്യൂരിറ്റ് വേവ് പ്രൈം മിനറൽ. സാധാരണ ആർ.ഒ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 45% വരെ വെള്ളം ലാഭിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. മിനറൽ എൻഹാൻസർ കാർട്രിഡ്ജ് കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ ആവശ്യ ധാതുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ തിരികെ ചേർക്കുന്നതിനാൽ, ഓരോ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമാക്കുന്നു. ഇതിലെ സ്മാർട്ട്സെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, ഫിൽട്ടർ മാറ്റേണ്ട സമയം അറിയിക്കും. അതിനാൽ, ശുദ്ധവും ധാതുക്കളാൽ സമ്പുഷ്ടവുമായ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നു.
5. Aquaguard Sure Delight NXT
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാണ് അക്വാഗാർഡ് ഷുവർ ഡിലൈറ്റ്. ഇത് ബോർവെൽ, ടാങ്കർ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി വെള്ളം എന്നിവയെ എളുപ്പത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർവിസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പിന്തുണയോടെ വരുന്ന ഈ പ്യൂരിഫയറിന്, 2000 രൂപ വിലവരുന്ന സൗജന്യ സേവന പ്ലാനും ലഭിക്കുന്നു. ഇതിൽ സൗജന്യ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ഒരു മെയിന്റനൻസ് സന്ദർശനം, കൂടാതെ ആദ്യ വർഷം പരിധിയില്ലാത്ത റിപ്പയറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ 6 ലിറ്റർ ടാങ്ക് ചെറിയതും ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്കും മതിയായതാണ്. കൂടാതെ സ്മാർട്ട് എൽ.ഇ.ഡി. ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഫിൽട്ടർ ലൈഫിനെക്കുറിച്ചും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
