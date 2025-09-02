Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Product & Services
    Posted On
    2 Sept 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 11:04 AM IST

    ചാർജിൽ ഇനി ഒത്തുതീർപ്പില്ല

    50000 എം.എ.എച്ച് പവർ ബാങ്കുകൾ
    ചാർജിൽ ഇനി ഒത്തുതീർപ്പില്ല
    സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, മറ്റ് പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ പവർ ബാങ്കിന്‍റെ ആവശ്യകതയും ഇന്ന് കൂടി. യാത്രകൾക്കും, ഔട്ട്‌ഡോർ ആക്റ്റിവിറ്റികൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ഉപയോഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ഉത്പന്നമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ പവർ ബാങ്കുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് 50000 എം.എ.എച്ച് പവർ ബാങ്കുകൾ.വിവിധ ബ്രാൻഡുകളായ Ambrane, Zebronics, KaruSale, Callmate, I Kall എന്നിവ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മികച്ചതാണ്. ഈ പവർ ബാങ്കുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഒന്നിലധികം യു.എസ്.ബി പോർട്ടുകൾ, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട്, എൽ.ഇ.ഡി ഡിസ്പ്ലേ, ചില മോഡലുകളിൽ എമർജൻസി എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ കാണാം. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച 50000എം.എ.എച്ച് പവർ ബാങ്കുകൾ നേക്കാം.

    KaruSale 50000mah 2 LED 2 USB Battery

    1. കരുസേൽ 50000mah 2 എൽ.ഇ.ഡി 2 യു.എസ്.ബി ബാറ്ററി

    കരുസേൽ 50000 എം.എ.എച്ച് വാട്ടർപ്രൂഫ് ബാറ്ററി ചാർജർ, ഔട്ട്ഡോർ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഹൈ-കപ്പാസിറ്റി പവർ ബാങ്കാണ്. ഇതിന്‍റെ വാട്ടർപ്രൂഫ്, ഡ്യൂറബിൾ നിർമാണം കാരണം ഇത് ക്യാമ്പിങ്, ഹൈക്കിങ്, മറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. ഈ പവർ ബാങ്കിൽ വലിയ ശേഷിയുള്ള ലിഥിയം-പോളിമർ ബാറ്ററിയും, ഒന്നിലധികം ചാർജിങ് പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്. അതിനാൽ, യാത്രകളിലും മറ്റും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിവൈസുകളും എപ്പോഴും ചാർജ്ഡ് ആയി നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

    Callmate Ultrafuse Max 50000mAh Ultra High Capacity Power Bank

    2. കോൾമേറ്റ് അൾട്രാഫ്യൂസ് മാക്സ് 50000 എം.എ.എച്ച് അൾട്രാ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി പവർ ബാങ്ക്

    കോൾമേറ്റ് അൾട്രാഫ്യൂസ് മാക്സ് 50000 എം.എ.എച്ച് കപ്പാസിറ്റി പവർ ബാങ്ക്, ആകർഷകമായ രൂപകൽപ്പനയോടുകൂടിയതും വളരെ കരുത്തുറ്റതുമായ ഒരു പോർട്ടബിൾ ചാർജറാണ്. ഉയർന്ന ശേഷിയും അതിവേഗ ചാർജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉള്ളതിനാൽ, ഇത് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഡിവൈസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണ്. കൂടാതെ, എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ സ്ലിം ആയ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഈ പവർ ബാങ്കിനുള്ളത്. ഇത് സൗകര്യപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകമാണ്.

    I KALL IKPB50M 50,000mAh Power Bank

    3. ഐകെഎൽ ഐകെപിബി 50എം 50,000 എം.എ.എച്ച്

    ഐകെപിബി 50 എം ചാർജിങ് ഡിസ്പ്ലേ ലി-പോളിമർ ബാറ്ററി പവർ ബാങ്ക്, വളരെ സ്റ്റൈലിഷും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു പവർ ബാങ്കാണ്. ഇതിന് ബാറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ-ബിൽറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ലിഥിയം-പോളിമർ ബാറ്ററിയും, നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസുകൾ കാര്യക്ഷമമായും സുരക്ഷിതമായും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്മാർട്ട് ചാർജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഈ പവർ ബാങ്കിന്‍റെ സവിശേഷതകളാണ്.

    Ambrane Stylo Max 50K 50000 mAh with 30w Gan Charger

    4. ആംബ്രെയ്ൻ സ്റ്റൈലോ മാക്സ് 50 കെ 50000 എം.എ.എച്ച് ബാറ്ററി, 30ഡബ്ല്യൂ ഗാൻ ചാർജർ

    വളരെ വിശ്വസനീയവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ളതുമായ ഒരു പവർ ബാങ്കാണ് ആംബ്രെയ്ൻ സ്റ്റൈലോ മാക്സ് 50 കെ 50000 എം.എ.എച്ച് ചാർജർ. ഇത് കൂടുതൽ നേരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററിയോടെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്നിലധികം ചാർജിങ് പോർട്ടുകളും ഒതുക്കമുള്ള രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ളതിനാൽ, ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ, ഇതിന്‍റെ മികച്ച നിർമാണവും അതിവേഗ ചാർജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ദൈനംദിന ഉപയോഗങ്ങൾക്കും യാത്രകൾക്കും ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

    Ambrane Stylo Max 50K 50000 mAhwith 3in1 Cabl

    5. 3 ഇൻ1 കേബിളുള്ള ആംബ്രെയ്ൻ സ്റ്റൈലോ മാക്സ് 50കെ 50000 എം.എ.എച്ച്

    ആംബ്രെയ്ൻ സ്റ്റൈലോ 50000 എം.എ.എച്ച് വിത്ത് കേബിൾ, വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു പവർ ബാങ്കാണ്. ഇതിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, പ്രത്യേകം ഒരു കേബിൾ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഇൻ-ബിൽറ്റ് കേബിൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ലിഥിയം-പോളിമർ ബാറ്ററിയും, ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഡിവൈസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനായി ഒന്നിലധികം ചാർജിങ് പോർട്ടുകളും ഇതിനുണ്ട്. യാത്രകൾക്കും, ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, ദൈനംദിന ഉപയോഗങ്ങൾക്കും ഈ പവർ ബാങ്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.

