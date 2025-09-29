Begin typing your search above and press return to search.
    29 Sept 2025 2:01 PM IST
    29 Sept 2025 2:01 PM IST

    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ; ടിവികൾ ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കൂ

    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ 69% വരെ കിഴിവോടെ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ആവശ്യമായ മികച്ച ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ്.

    ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് നൽകുന്നത്. വമ്പിച്ച വിലക്കുറവുകൾ, ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

    ആമസോൺ ​ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്മാർട് ടിവികൾ (32 ഇഞ്ച്) ഏറ്റവും വിലക്കുറവിലും ഓഫറിലും വാങ്ങാം,

    1. വിഎം 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) പ്ലേവാൾ ഫ്രെയിംലെസ് സീരീസ് (VW 80 cm (32 inches) Playwall Frameless Series)

    • റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, യു.എസ്.ബി, വൈ-ഫൈ, LAN
    • ശബ്‌ദം -5 മോഡുകളുള്ള 24 ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റീരിയോ സറൗണ്ട്
    • സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ -ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ, സ്‌ക്രീൻ മിറ്റിങ്, ക്വാഡ് കോർ പ്രോസസർ
    • ഡിസ്‌പ്ലേ -ഫ്രെയിംലെസ് A+ ഗ്രേഡ് പാനൽ, ട്രൂ കളർ.

    2. ഏസർ 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) ജി പ്ലസ് സീരീസ് (acer 80 cm (32 inches) G Plus Series)

    • റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -3 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി, ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബി.ടി 5.0
    • ശബ്‌ദം -24 ഡബ്ല്യൂ ഡോൾബി ഓഡിയോ, ഇക്വലൈസർ
    • സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ -ഗൂഗിൾ ടിവി, കിഡ്‌സ് പ്രൊഫൈൽ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്‍റ്
    • ഡിസ്‌പ്ലേ -എച്ച്.ഡി.ആർ10, സൂപ്പർ ബ്രൈറ്റ്‌നെസ്, വൈഡ് ആംഗിൾ.

    3. സാംസങ് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി (Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED)

    • റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 1 യു.എസ്.ബി
    • സൗണ്ട് -20 ഡബ്ല്യൂ ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ പ്ലസ്
    • സ്മാർട്ട് ഫീച്ചറുകൾ -പി.സി മോഡ്, കണ്ടന്‍റ് ഗൈഡ്, സ്ക്രീൻ ഷെയർ
    • ഡിസ്പ്ലേ -പർകളറും മെഗാ കോൺട്രാസ്റ്റും ഉള്ള എൽ.ഇ.ഡി പാനൽ.

    4. എൽജി 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) LR570 സീരീസ് സ്മാർട്ട് വെബ്‌ഒഎസ് എൽഇഡി (LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED)

    • റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 1 യു.എസ്.ബി, ബ്ലൂടൂത്ത്
    • ശബ്‌ദം -10ഡബ്ല്യൂ എ.ഐ സൗണ്ട്, സറൗണ്ട് റെഡി
    • സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ -WebOS, എ.ഐ ഫംഗ്‌ഷനുകൾ, ഗെയിം ഒപ്റ്റിമൈസർ
    • ഡിസ്‌പ്ലേ -എച്ച്.ഡി.ആർ10, സ്ലിം എൽ.ഇ.ഡി ഡിസൈൻ.

    5. റെഡ്മി ഷവോമി 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എഫ് സീരീസ് (Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series)

    • റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബി.ടി 5.0
    • ശബ്‌ദം -20ഡബ്ല്യൂ ഡോൾബി ഓഡിയോ, DTS-HD
    • സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ -ഫയർ ടിവി ഒഎസ്, അലക്‌സ റിമോട്ട്, ആപ്പ് സ്റ്റോർ
    • ഡിസ്‌പ്ലേ -ബെസൽ-ലെസ് മെറ്റൽ ഫ്രെയിം, വിവിഡ് പിക്ചർ എഞ്ചിൻ.

    6. കൊഡാക്ക് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ സീരീസ് (Kodak 80 cm (32 inches) Special Edition Series)

    • റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -3 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി, വൈ-ഫൈ
    • ശബ്‌ദം -30ഡബ്ല്യൂ സറൗണ്ട്
    • സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ -ലിനക്സ് ഒ.എസ്, ഒ.ടി.ടി പിന്തുണ, Miracast
    • ഡിസ്പ്ലേ -A+ ഗ്രേഡ് DLED പാനൽ, ബ്രൈറ്റ് സ്ക്രീൻ.

    7. ഫിലിപ്സ് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) 6100 സീരീസ് (Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series)

    • റെസല്യൂഷൻ -HD റെഡി (1366x768), 60Hz
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi
    • ശബ്‌ദം -24W ഡോൾബി ഓഡിയോത
    • സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ -ഗൂഗിൾ ടിവി, Chromecast, Google അസിസ്റ്റന്‍റ്
    • ഡിസ്‌പ്ലേ -എച്ച്.ഡി.ആർത10, HLG, ഫ്രെയിംലെസ്സ് ഡിസൈൻ.
