ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025; സാംസങ്, ആപ്പിൾ ടാബ്ലെറ്റുകൾക്ക് 50% വരെ കിഴിവ്text_fields
ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025ൽ, സാംസങ്, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഹൈ-എൻഡ് ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ മികച്ച അവസരം. 50% വരെ കിഴിവോടുകൂടി ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം.
ഈ കിഴിവുകൾക്ക് പുറമെ, ആമസോൺ ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കാഷ്ബാക്ക്, നോ-കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐ ഓപ്ഷനുകളും ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ, പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി നൽകി വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പുതിയവ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയ അവസരവുമാണിത്. ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ സാംസങ്, ആപ്പിൾ ടാബ്ലെറ്റുകൾ എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാണ്.
1. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് (പത്താം തലമുറ)
- ഡിസ്പ്ലേ -10.9-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന
- പ്രോസസർ -A14 ബയോണിക് ചിപ്പ്
- സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി
- ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ (സാധാരണ ഉപയോഗം 10 മണിക്കൂർ വരെ)
- കണക്ടിവിറ്റി -വൈഫൈ 6 + 5 ജി സെല്ലുലാർ
2. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എയർ 11 ഇഞ്ച് എം 3
- ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന
- പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 3
- സ്റ്റോറേജ് -128 ജിബി
- ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ
- കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ
3. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് പ്രോ 13 ഇഞ്ച് എം 4
- ഡിസ്പ്ലേ -13-ഇഞ്ച് അൾട്രാ റെറ്റിന XDR
- പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 4
- സ്റ്റോറേജ് -2 ടിബി
- ക്യാമറകൾ -12 എം.പി (F/B) + LiDAR
- കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ + 5 ജി സെല്ലുലാർ
4. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് പ്രോ 11 ഇഞ്ച് എം 4
- ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് അൾട്രാ റെറ്റിന XDR OLED
- പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 4
- സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി
- ക്യാമറകൾ -12 എം.പി (F/B) + LiDAR
- കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ + 5 ജി സെല്ലുലാർ
5. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് മിനി (എ 17 പ്രോ)
- ഡിസ്പ്ലേ -8.3-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന
- പ്രോസസർ -എ17 പ്രോ
- സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി
- ക്യാമറകൾ -12എം.പി (F/B)
- കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6ഇ + 5ജി സെല്ലുലാർ
6. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 9 എഫ്.ഇ+ 31.50 സെ.മീ
- ഡിസ്പ്ലേ -12.4-ഇഞ്ച് LCD, 90Hz
- റാം/റോം -8ജിബി/128ജിബി
- എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- ബാറ്ററി -രണ്ട് ദിവസം വരെ
- ഈട് -ഐ.പി 68
7. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 9+
- ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച്, 1920x1200
- പ്രോസസർ -സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695
- റാം/സ്റ്റോറേജ് -8ജിബി/128ജിബി
- ബാറ്ററി -5100 എം.എ.എച്ച്
- ക്യാമറകൾ -8എം.പി പിൻഭാഗം, 5എം.പി മുൻഭാഗം
8. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ്9, എസ് പെൻ ഇൻ-ബോക്സ്
- ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് അമോലെഡ് 2X, 120Hz
- റാം/സ്റ്റോറേജ് 8ജിബി/128ജിബി
- എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ
- കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ
9. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 10 പ്ലസ്
- ഡിസ്പ്ലേ -12.4-ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2X
- റാം/സ്റ്റോറേജ് -12ജിബി/256ജിബി
- എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- ബാറ്ററി -ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന
- കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ
10. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 10
- ഡിസ്പ്ലേ -10.9-ഇഞ്ച് TFT LCD
- റാം/സ്റ്റോറേജ് -6ജിബി/128ജിബി
- എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ
- കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register