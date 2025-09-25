Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Product & Services
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 4:25 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 4:25 PM IST

    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 2025; സാംസങ്ങിന്‍റെ മികച്ച ഓഫറുകൾ

    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 2025; സാംസങ്ങിന്‍റെ മികച്ച ഓഫറുകൾ
    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ആരംഭിച്ചു. സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ, ലാപ്‌ടോപ്പ്, ടിവി, റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ വമ്പൻ വിലക്കിഴിവിലും ഓഫറിലും ലഭ്യമാണ്.

    എസ്‌ബി‌ഐ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10% തൽക്ഷണ കിഴിവും ലഭിക്കും. എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇ.എം.ഐ ഓപ്ഷനുകൾ, വേഗത്തിലുള്ള ഡെലിവറി, 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഡെലിവറി, എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്‍റി, ആമസോൺ പേ കാഷ് ബാക്ക് എന്നിവയാണ് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ. കൂടാതെ, ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മികച്ച എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭമായിരിക്കും. ഈ ആമസോൺ വിൽപ്പനയിൽ ഗണ്യമായ കിഴിവുകളിൽ ലഭ്യമായ ചില മികച്ച റേറ്റിങ്ങുള്ള സാംസങ്ങിന്‍റെ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാം.

    സാംസങ് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ 51% വരെ കിഴിവ്

    സാംസങ് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ടാബ്‌ലെറ്റാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണിത്. വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും ഉള്ളതിനാൽ സാംസങ് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭിക്കുന്നു.

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്9

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ9+ 27.94 സെ.മീ

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്9

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ9 22.10 സെ.മീ

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്9 എഫ്ഇ+ 31.50 സെ.മീ

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്9

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്9 എഫ്ഇ 27.69 സെ.മീ

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്10 ലൈറ്റ് എഐ

    സാംസങ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾക്ക് 70% വരെ കിഴിവ്

    സ്‌റ്റൈലും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്ന സാംസങ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾക്ക് ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 2025 പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ നൽകുന്നു. ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കിങ്, ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നീ സവിശേഷതകളുള്ള ഡിവൈസുകളാണ്.

    നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമസോൺ ദീപാവലി സെയിൽ 2025ൽ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത കിഴിവുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മികച്ച ഓഫറുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കാതെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷോപ്പിങ് ആരംഭിക്കൂ.

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി വാച്ച്6 ക്ലാസിക് (കറുപ്പ്, 47 എം.എം)

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി വാച്ച്6 ക്ലാസിക് (സിൽവർ, 47 എം.എം)

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി വാച്ച്8 (44 എം.എം, എൽ.ടി.ഇ, ഗ്രാഫൈറ്റ്)

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി വാച്ച്6 ക്ലാസിക് (കറുപ്പ്, 43 എം.എം)

    സാംസങ് ഇയർബഡുകൾക്ക് 62% വരെ കിഴിവ്

    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 2025 ഇപ്പോൾ സാംസങ് ഇയർബഡുകളുടെ മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ലൈവാണ്. മികച്ച ശബ്‌ദ നിലവാരം, നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ, സൗകര്യപ്രദമായ ഫിറ്റ് എന്നിവ ആസ്വദിക്കൂ.

    സാംസങ് ഇയർബഡുകൾ ഫിറ്റ്‌നസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും സംഗീത പ്രേമികൾക്കും ഒരുപോലെ മികച്ചതാണ്. ആമസോൺ ദീപാവലി സെയിൽ 2025ൽ സാംസങ് ഇയർബഡുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഡീലുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ സ്വന്തമാക്കൂ.

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ് എഫ്ഇ

    ഇയറിൽ സാംസങ് ഗാലക്‌സി വയർലെസ് ഇയർബഡ്‌സ് 3 പ്രോ

    സാംസങ് ഗാലക്സി ഇയർ ബ്ലൂടൂത്ത്

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ് കോർ

    സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ്3 പ്രോ

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ്2 പ്രോ

    TAGS:samsungAmazon Layoffs
