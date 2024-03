ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആരോൺ ബുഷ്നെൽ ​കൊളുത്തിയ തീ ആളിക്കത്തുന്നു; യൂനിഫോം കത്തിച്ച് യു.എസ് വിമുക്തഭടന്മാർ -VIDEO

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ ഒത്താശയോടെ ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിക്കെതിരെ ആരോൺ ബുഷ്നെൽ ​കൊളുത്തിയ തീ അണയാതെ ആളിക്കത്തുന്നു. വാഷിങ്ടണിലെ ഇസ്രായേൽ എംബസിക്ക് മുന്നിൽ തീക്കൊളുത്തി രക്തസാക്ഷിയായ യു.എസ് വ്യോമസേനാംഗം ആരോൺ ബുഷ്നെലിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.എസ് വിമുക്തഭടന്മാർ യൂനിഫോം കത്തിച്ചു.

ഒറിഗോണിലെ പോർട്ട്‌ലാൻഡിലാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്. യുദ്ധവിരുദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്ത വിമുക്തഭടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യൂനിഫോം കത്തിച്ച് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ‘ഫലസ്തീനെ സ്വതന്ത്രമാകുക! ആരോൺ ബുഷ്നെലിനെ ഓർമിക്കുക’ എന്ന ബാനറുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ അണിനിരന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 25ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ ഇസ്രായേൽ എംബസിക്ക് മുന്നിൽ ബുഷ്നെൽ സ്വയം തീകൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കിയത്. ടെക്‌സാസിലെ സാൻ അന്റോണിയോ സ്വദേശിയാണ് ഈ 25കാരൻ.

A moving act of solidarity as veterans burn their uniforms at a vigil for Aaron Bushnell hosted by veterans against war. This was after some extremely moving speeches, including a Vietnam War veteran who was a part of the SDS and did a lot of anti-war organizing. pic.twitter.com/9iJzeDAk2a