cancel By വെബ് ഡെസ്ക് വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഹോ​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഇ​റാ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ന്യ​സി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക. ഇ​റാ​ൻ, റ​ഷ്യ, സി​റി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന പെൻറ​ഗ​ൺ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ലേ​റെ​യാ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ-10 ​ആ​ക്ര​മ​ണ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യേ​കാ​ൻ എ​ഫ്-16 യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ആ​ഴ്ച​ത​ന്നെ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് പെ​ന്റ​ഗ​ൺ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വേ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഹോ​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ൽ ര​ണ്ട് എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഇ​റാ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​െ​ന്റ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഇ​തി​ൽ ഒ​രു ക​പ്പ​ലി​നു​നേ​രെ വെ​ടി​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ് നാ​വി​ക​സേ​ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ തു​ര​ത്തി​യ​ത്. ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ച​ര​ക്ക് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യോ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

