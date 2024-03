ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയം യു.എൻ രക്ഷാ സമിതി പാസാക്കി; അമേരിക്ക വിട്ടുനിന്നു

വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്ര​മേ​യം അമേരിക്ക വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നതോടെ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി പാ​സാ​ക്കി. വ്ര​ത​മാ​സ​മാ​യ റ​മ​ദാ​നി​ൽ വെടിനിർത്താനും ഹ​മാ​സ് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​രു​പാ​ധി​കം വി​ട്ട​യ​ക്കാ​നും പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായി ഇ​തു​വ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി യു.​എ​സ് വീ​റ്റോ ചെ​യ്യാ​തെ വി​ട്ടു​നി​ൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോ​ടെ​യാ​ണ് 15 സ്ഥി​രാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 14 പേ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​മേ​യം ആ​ദ്യ​മാ​യി ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ക​ട​ന്ന​ത്.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.



This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.