cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article സി​ഡ്നി: വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മു​ദ്ര​യാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​പ്പോ​കു​ന്ന ദു​രൂ​ഹ ക​ട​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബെ​ർ​മു​ഡ ത്രി​കോ​ണ​ത്തി​ന്റെ (ബെ​ർ​മു​ഡ ട്ര​യാം​ഗി​ൾ) ദു​രൂ​ഹ​ത നീ​ക്കി​യ​താ​യി ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ കാ​ൾ ക്രു​സെ​ൽ​നി​ക്കി. ഇതിന് അതീന്ദ്രീയ ശ​ക്തി​ക​ളുമായി ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് സി​ഡ്നി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഫെ​ല്ലോ ആ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ പി​ഴ​വു​ക​ളോ മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യോ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര​ണം. ശ​ത​മാ​ന​ക്ക​ണ​ക്ക് നോ​ക്കി​യാ​ൽ, ലോ​ക​ത്ത് മ​റ്റെ​ല്ലാ സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലും​വെ​ച്ച് വി​വ​ര​മി​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന അ​ത്ര ക​പ്പ​ലു​ക​ളേ ഇ​വി​ടെ​യും കാ​ണാ​താ​കു​ന്നു​ള്ളൂ 1945 ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് കാ​ണാ​താ​യ യു.​എ​സ് വി​മാ​ന​വ്യൂ​ഹം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും (​ൈഫ്ല​റ്റ് 19) ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ല. അ​ന്ന് അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് സ​മു​ദ്രം പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ച​യ മി​ക​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ല​ഫ്.​ചാ​ൾ​സ് ടെ​യ്‍ല​റി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ പി​ഴ​വു​ത​ന്നെ​യാ​കാം ഈ ​അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണം -കാ​ൾ ക്രു​സെ​ൽ​നി​ക്കി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ ബെ​ർ​മു​ഡ​ക്കും പ്യൂ​ർ​ട്ടോ റി​ക്കോ​ക്കും മി​യാ​മി​ക്കും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് ബെ​ർ​മു​ഡ ത്രി​കോ​ണം.

Show Full Article

News Summary -

There is no mystery about Bermuda Triangle says australian scientist