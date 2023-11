കൈകാലുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ പോലും അനസ്തേഷ്യയില്ല

cancel camera_alt ഗസ്സയിലെ ഖാൻ യൂനുസിൽ ഇസ്രായേൽ ബോംബിങ്ങിൽ തകർന്ന കെട്ടിടത്തിൽ അകപ്പെട്ടയാളെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link ഗ​സ്സ സി​റ്റി: വൈ​ദ്യു​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ധ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ മി​ക്ക​തും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി മ​ഹാ​ദു​ര​ന്തം വാ​പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി ദു​ര​ന്ത വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ​കേ​ൾ​ക്കു​ക. അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ ന​ൽ​കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​തി​ല്ലാ​തെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി. അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ​യി​ല്ലാ​തെ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടെ​ന്നും യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 16 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഏ​ജ​ൻ​സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തി​നി​ടെ, എ​ഴു​പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​തും ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം​പേ​ർ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​തു​മാ​യ അ​ൽ റ​ൻ​തീ​സി ആ​ശു​പ​ത്രി ഒ​ഴി​യാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം ന​ൽ​കി. • ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ലും റ​ഫ​യി​ലും ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു. • വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലു​ള്ള​വ​രോ​ട് തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​യാ​ൻ വീ​ണ്ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. • ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​ക്കു​നേ​രെ ഹി​സ്ബു​ല്ല ചാ​വേ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. • 70 സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ൽ ക​ട​ന്ന​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. • ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു​വ​രെ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ റോ​ഡു​വ​ഴി ‘സു​ര​ക്ഷി​ത​പാ​ത’ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത സു​ര​ക്ഷി​ത​സ​മ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ളോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. • വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ ചീ​ന്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​സേ​ന (ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്) അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ടാ​ങ്ക് വേ​ധ മി​സൈ​ലു​ക​ളും ലോ​ഞ്ച​റു​ക​ളും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യും ഐ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. • യു​ദ്ധാ​ന്ത്യ​ത്തോ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ സൈ​നി​ക​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ പ​രി​മി​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി യൊ​ആ​വ് ഗാ​ല​ന്റ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ​ • അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ലെ ജെ​നി​ൻ, തു​ൽ​ക​രീം അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. • ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി​യ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. പി​ടി​യി​ലാ​യ പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​താ​ണ്, അ​വ​ർ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സൈ​നി​ക​പ​ര​മാ​യി ന​ല്ല​തെ​ന്നാ​ണ് സേ​ന​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. • ടോ​ക്കി​യോ​വി​ൽ ജി 7 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ആ​യു​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഗ്രീ​സി​ലെ ഏ​ത​ൻ​സി​ൽ ആ​യു​ധ​നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ലെ ഹ​മാ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 1400 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​​യേ​ലി​ൽ ഒ​രു മി​നി​റ്റ് മൗ​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. • യു.​എ​സി​ലെ ലോ​സ് ആ​ഞ്ച​ല​സി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ജൂ​ത വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പട്ടിണി ആയുധമാക്കി ഇസ്രായേൽ ഗ​സ്സ: വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​താ​യി ഗ​സ്സ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ഇ​ത്ത​രം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തും ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​വും കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​വ പൂ​ട്ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ട്ടി​ണി ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ‘ഓ​ക്സ് ഫാം’ ​നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 569 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്നു​പോ​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു മു​മ്പ് ദി​വ​സ​വും 750-850 ട്ര​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണി​ത്. Show Full Article

There is no anesthesia even for amputating limbs