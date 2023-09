cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബ്രസൽസ്: യൂറോപ്യൻ യൂനിയന്റെ അംഗസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ. യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ 30ലധികം അംഗങ്ങളുമായി വളരാൻ തയാറാകണം. യുക്രെയ്ൻ, മോൾഡോവ, പശ്ചിമ ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവരെയും പരിഗണിക്കണം -അവർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 27 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര കൂട്ടായ്മക്ക് ഏകകണ്ഠമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

The membership of the European Union should be increased -Ursula von der Leyen