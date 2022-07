ഒരു വയസ്സുകാരനെ കാറിലിരുത്തി പിതാവ് ജോലിക്കു പോയി; ചൂടേറ്റ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂയോർക്: യു.എസിലെ നോർത്ത് കരോലൈനയിൽ കാറിൽ ഒരു വയസ്സുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഒരുവയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കാറിലിരുത്തി പിതാവ് ജോലിക്കു പോയതായിരുന്നു. ചൂട് സഹിക്കാനാകാതെയാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മെബേനിലെ നിർമാണ ഫാക്ടറിയിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവിന് ജോലി.

ഫാക്ടറിക്കു സമീപം ഒരാൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചാണ് പൊലീസ് പരിശോധനക്ക് എത്തിയത്. കുഞ്ഞിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പേര് പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ ആരുടെ പേരിലും കേസെടുത്തിട്ടില്ല. യു.എസിൽ സമാനമായി കാറിൽ ചൂട് സഹിക്കാനാകാതെ വർഷത്തിൽ 38 കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. Show Full Article

The father took the one-year-old in the car and went to work in north carolina