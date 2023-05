cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: തെ​റ്റ് തി​രു​ത്താ​നും മേ​യ് ഒ​മ്പ​തി​ലെ ക​ലാ​പ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യാ​നും മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ ത​യാ​റാ​യാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഇ​സാ​ഖ് ധാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജി​യോ ന്യൂ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഇം​റാ​​ന്റെ ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​സ​ഖ്യം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ ഇം​റാ​ൻ ഖാ​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ സൈ​നി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മേ​യ് ഒ​മ്പ​തി​ന് മു​മ്പ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ദു​​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ഇം​റാ​​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ​സാ​ഖ് ധാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തീ​യ​തി ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​യു​ധ​സേ​ന​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Talks possible if Imran Khan apologises to the nation for May 9 carnage, says Finance Minister