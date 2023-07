cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഖ​ർ​ത്തൂം: യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ക​ഴി​വു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ർ​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ യു​ദ്ധം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സു​ഡാ​ൻ സൈ​ന്യം. അ​ടു​ത്തു​ള്ള സൈ​നി​ക ഓ​ഫി​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

ഏ​പ്രി​ൽ 15നാ​ണ് സു​ഡാ​നി​ൽ സൈ​ന്യ​വും അ​ർ​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ റാ​പ്പി​ഡ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ഴ്സ​സും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 3000ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. 25 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഇ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​എ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​റി​യി​പ്പി​ൽ സൈ​ന്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

Sudan’s army calls for young people, others, to enlist in fight against rival paramilitary