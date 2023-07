cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ: 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ സ്ത്രീ​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. സ​രി​ദേ​വി ധ​മാ​നി (45) എ​ന്ന വ​നി​ത​യെ​യാ​ണ് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധേ​യ​യാ​ക്കി​യ​ത്. 2018ൽ 30 ​ഗ്രാം ഹെ​റോ​യി​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റം. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഹു​സൈ​നാ​ണ് വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റൊ​രാ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​നു​ശേ​ഷം 15 പേ​രെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Singapore executes a woman for first time in almost two decades