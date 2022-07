ഫിലിപ്പീൻസിൽ സർവകലാശാലയിൽ വെടിവെപ്പ്: മുൻ മേയർ അടക്കം മൂന്നുമരണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മനില: ഫിലിപ്പീൻസിൽ സർവകലാശാല കാമ്പസിൽ തോക്കുധാരി നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ മുൻ മേയർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. മനില ക്യൂസോൺ നഗരത്തിലെ അറ്റെനിയോ ഡി മനില സർവകലാശാലയുടെ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവം. വെടിയുതിർത്തയാളെ രണ്ട് പിസ്റ്റളുകളുമായി പിന്നീട് പിടികൂടി. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സർവകലാശാല അടച്ചുപൂട്ടുകയും ലോ സ്കൂളിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ ആദ്യമായി തിങ്കളാഴ്ച കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് അക്രമം.

Show Full Article

News Summary -

Shooting at a university in the Philippines: three dead, including the former mayor