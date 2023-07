cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ്യ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ 11 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യു​മാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

ഡോ​ണെ​റ്റ്സ്ക്, ബ​ഖ്മു​ത്, സ​പൊ​റീ​ഷ്യ, ചെ​ർ​ണി​വ് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. റോ​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ച​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 20 വീ​ടു​ക​ളും കാ​റു​ക​ളും ഗ്യാ​സ് പൈ​പ് ലൈ​നു​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​വും ത​ക​ർ​ന്നു. സ​പൊ​റീ​ഷ്യ ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ത്തി​ന് അ​ധി​കം ദൂ​രെ​യ​ല്ലാ​തെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ആ​ണ​വ​നി​ല​യം ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ത​ള്ളാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും യു​ക്രെ​യ്ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അതിനിടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ യുക്രെയ്ൻ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതായി റഷ്യ ആരോപിച്ചു. പശ്ചിമ ബെൽ​ഗൊറോഡ് മേഖലയിൽ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് വീണതായി ഗവർണർ വ്യാചെസ്‍ലാവ് ഗ്ലാദ്കോവ് ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു. പോ​ള​ണ്ട് ബെ​ല​സൂ​റി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ൽ നേ​രി​ടും -പു​ടി​ൻ മോ​സ്കോ: പോ​ള​ണ്ട് ബെ​ല​റൂ​സി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യാ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നീ​ക്ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ. ബെ​ല​റൂ​സി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഏ​തു മാ​ർ​ഗ​വും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ​യും ബെ​ല​റൂ​സി​ലെ​യും ഭൂ​മി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ട​മി​ല്ലെ​ന്ന് പോ​ള​ണ്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ പോ​ളി​ഷ്-​ലി​ത്വേ​നി​യ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന പു​ടി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​വും പോളണ്ട് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. Show Full Article

