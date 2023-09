cancel camera_alt വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടിൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ റി​യോ ഡെ ​ജ​നീ​റോ: അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം റി​യോ ഡെ ​ജ​നീ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് എ​ത്തി​യാ​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലൂ​ലാ ഡ ​സി​ൽ​വ. യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പു​ടി​ൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി സെ​ർ​ജി ലാ​വ്റോ​വാ​ണ് പു​ടി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പു​ടി​നെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ഭ​യ​മി​ല്ലാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ത്താ​മെ​ന്നും ലൂ​ലാ ഡ ​സി​ൽ​വ പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പു​ടി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ റ​ഷ്യ നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

Putin will not be arrested if he reaches the G20 summit - Brazil