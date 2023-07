കാനഡയിൽ രണ്ട് ഖലിസ്ഥാൻ വാദികൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ടൊ​റ​ന്‍റോ: കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​​തി​ഷേ​ധി​ച്ച ര​ണ്ടു ഖ​ലി​സ്ഥാ​ൻ വാ​ദി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് 250ലേ​റെ ഖ​ലി​സ്ഥാ​ൻ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ള്‍ ഇ​ന്ത്യാ​വി​രു​ദ്ധ റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഖ​ലി​സ്ഥാ​ൻ വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​വും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ യു.​കെ പൊ​ലീ​സ് ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

Pro-Khalistan rally two protesters taken in custody from outside Indian consulate in Toronto