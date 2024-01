ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ പർവത മേഖലയിൽ യാത്രാവിമാനം തകര്‍ന്നു വീണു. ബദഖ്ഷാന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ കുറാന്‍-മുഞ്ജന്‍, സിബാക്ക് ജില്ലകള്‍ക്ക് സമീപം തോപ്ഖാന മലനിരകളിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം.

ഇന്ത്യൻ വിമാനം തകർന്നുവീണെന്നാണ് ആദ്യം വാർത്ത പരന്നത്. തുടർന്ന്, തകർന്നത് ഇന്ത്യൻ വിമാനമാണെന്ന അഭ്യൂഹം കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം തള്ളി. മൊറോക്കോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡിഎഫ്-10 വിമാനമാണ് മലനിരകളിൽ തകർന്നതെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനിലെ (ഡി.ജി.സി.എ) മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

The unfortunate plane crash that has just occurred in Afghanistan is neither an Indian Scheduled Aircraft nor a Non Scheduled (NSOP)/Charter aircraft. It is a Moroccan registered small aircraft. More details are awaited.