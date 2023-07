cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മെ​ക്സി​​കോ സി​റ്റി: മൂ​ന്നു മാ​സ​മാ​യി ചെ​റു​ബോ​ട്ടി​ൽ ക​ട​ലി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ക​ട​ൽ യാ​ത്രി​ക​നെ​യും അ​യാ​ളു​ടെ നാ​യെ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടാ​ണ് തി​മോ​ത്തി ലി​ൻ​ഡ്സെ ഷ​ഡോ​ക് (54) എ​ന്ന​യാ​ളെ​യും ബെ​ല്ല എ​ന്ന നാ​യെ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് 1200 മൈ​ൽ അ​ക​ലെ വെ​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ത്തതും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​വും കാ​ര​ണം ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

Show Full Article

News Summary -

person who was alone in the sea was rescued after three months.