യുദ്ധത്തോടെ സെലൻസ്കിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ലോകമറിഞ്ഞുവെന്ന് ഒലീന സെലൻസ്കി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article വാഴ്സോ: റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം പ്രസിഡന്റും തന്റെ ഭർത്താവുമായ വൊളാദിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ യഥാർഥ ഗുണങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രഥമ വനിത ഒലീന സെലൻസ്കി. പോളിഷ് പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഒലീന മനസു തുറന്നത്. ഫെബ്രുവരി 24ന് താൻ ഉണർന്നപ്പോഴേക്കും റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. സെലൻസ്കി അപ്പോഴേക്കും വസ്ത്രം മാറി തയാറായി നിൽക്കയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നേരെ കിയവിലെ ഓഫിസിലേക്ക് പോയി. അന്നുമുതൽ എല്ലാവരെയും പോലെ ടെലിവിഷനിലൂടെയും വിഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയുമാണ് സെലൻസ്കിയെ കാണുന്നതെന്നും ഒലീന പറഞ്ഞു. മക്കൾ തന്നോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ഒലീന എവിടെയാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറായില്ല. യുദ്ധത്തോടെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ദശലക്ഷങ്ങളെയും അവർ സ്മരിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ ജനതയെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് റഷ്യയുടെ ശ്രമമെന്നും ആരോപിച്ചു. Show Full Article

