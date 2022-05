കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പനി ബാധിച്ച് ആറ് പേർ മരിച്ചുവെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പ്യോങ്യാങ്: കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആറ് പേർ പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ. 3,50,000 പേർക്ക് ഇതുവരെ പനിബാധിച്ചുവെന്നും ഉത്തരകൊറിയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം എത്രത്തോളം തീവ്രമാണെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ ഇനിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ അവസാനവാരത്തിന് ശേഷം ഉത്തരകൊറിയയിൽ 3,50,000 പേർക്ക് പനി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വാർത്ത ഏജൻസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 162,200 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 18,000 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 187,800 പേരെ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഐസോലേഷനിലേക്ക് മാറ്റി.

അതേസമയം, മരിച്ച ആറ് പേർക്ക് ​കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രോൺ വകഭേദം ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉത്തരകൊറിയ രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഉത്തരകൊറിയയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം 2023 വരെ നിലനിൽക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

North Korea reports 6 deaths due to 'spread of fever' after first confirmed case of Covid