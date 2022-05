cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article സോ​ൾ: ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ മൂ​ന്ന് ഹ്ര​സ്വ​ദൂ​ര ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ​പ്യോ​ങ് യാ​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഉത്തര​കൊറിയയിൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി കോ​വി​ഡ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മി​സൈ​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ വാ​ർ​ത്ത​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നു ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​യി​ൽ രോ​ഗ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

തു​ട​ർ​ന്ന് വൈ​റ​സ് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ൻ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ലോ​ക്ഡൗ​ൺ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

North Korea fires 3 suspected ballistic missiles as U.S. pushes U.N. for more sanctions against Kim regime