cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ല​ണ്ട​ൻ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചെ​ല​വേ​റി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കും സിം​ഗ​പ്പൂ​രും. വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ക്ക​ണോ​മി​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റി (ഇ.​ഐ.​യു)​ന്റെ ആ​ഗോ​ള ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് സ​ർ​വേ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​വ ചെ​ല​വേ​റി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തെ 173 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 90 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 200ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 400ല​ധി​കം വി​ല​ക​ളാ​ണ് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത​ത്.

ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തെ​ൽ​അ​വീ​വ് (ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ) ഇ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി. ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നാ​ലാ​മ​ത്. സൂ​റി​ക് (സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്-6), ജ​നീ​വ (സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്-7), സാ​ൻ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ (യു.​എ​സ് -8), പാ​രി​സ് (ഫ്രാ​ൻ​സ്-9), കോ​പ​ൻ​ഹേ​ഗ​ൻ (ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്-10), സി​ഡ്നി (ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ-10) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ പ​ത്ത് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്. ഡ​മ​സ്ക​സ് (സി​റി​യ), ട്രി​പോ​ളി (ലി​ബി​യ) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ചെ​ല​വു​കു​റ​ഞ്ഞ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ. യു​ക്രെ​യ്‌​ൻ യു​ദ്ധ​വും കോ​വി​ഡി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​വും കാ​ര​ണം ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് ഈ ​വ​ർ​ഷം 8.1 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി സ​ർ​വേ പ​റ​യു​ന്നു. യു.​എ​സി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​മാ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു കാ​ര​ണം. ഡോ​ള​ർ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം, യു.​എ​സി​ലെ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​വേ​യി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​യ​വി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. യു​ക്രെ​യ്‌​ൻ യു​ദ്ധം, റ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ പാ​ശ്ചാ​ത്യ ഉ​പ​രോ​ധം, ചൈ​ന​യു​ടെ സീ​റോ കോ​വി​ഡ് ന​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​വേ​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഉ​പാ​സ​ന ദ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

New York and Singapore are the most expensive cities