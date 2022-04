കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളിൽനിന്ന് 900 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി സെലൻസ്കി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കിയവ്: 900 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കിയവ് ഒബ്ലാസ്റ്റിലെ പലയിടങ്ങളിലായുള്ള കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ സെലൻസ്കി. നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാരെയാണ് റഷ്യൻ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ദി കിയവ് ഇൻഡിപെൻഡന്‍റ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് തവണ പ്രദേശത്ത് മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായും പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കിയവ് ഒബ്ലാസ്റ്റിലെ ഫസ്തീവ് നഗരത്തിലാണ് മിസൈലുകൾ പതിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അതേസമയം, യു​ക്രെ​യ്ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സി​നും സംഘത്തിനും സമീപം റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച ഗു​ട്ടെ​റ​സ് യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

യുക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ അസംബന്ധമെന്ന് ഗുട്ടെറസ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

