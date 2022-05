മൃഗശാല ജീവനക്കാരന്റെ വിരൽ കടിച്ചെടുത്ത് സിംഹം; വിഡിയോ വൈറൽ

കിങ്സ്റ്റൺ: രോമം വലി​ച്ചെടുത്തും വായിൽ കൈയിട്ടും ഉപദ്രവിച്ച മൃഗശാല ജീവനക്കാരന്റെ കൈവിരൽ കടിച്ചെടുത്ത് സിംഹം. ജമൈക്കയിലെ മൃഗശാലയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. സന്ദർശകർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ലിനിടയിലൂടെ കൂട്ടിലുള്ള സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ വിരലിട്ടു കളിക്കുകയും രോമം പിടിച്ചു പറിക്കുകയുമാണ് ജീവനക്കാരൻ ചെയ്തത്.

Never seen such stupidity before in my life. pic.twitter.com/g95iFFgHkP