cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബെ​ൽ​ഗ്രേ​ഡ്: ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​മു​മ്പ് സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ജ്യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കൊ​സോ​വോ​യെ സെ​ർ​ബി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​റ​ക്കി​യ ടെ​ന്നി​സ് താ​രം നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ചി​നെ​തി​രെ കാ​യി​ക​ലോ​കം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ​ൺ മ​ത്സ​ര വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ദ്യോ​കോ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​റ​ക്കി​യ​ത്. ‘‘കൊ​സോ​വോ സെ​ർ​ബി​യ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​മാ​ണ്. അ​ക്ര​മം നി​ർ​ത്ത​ണം’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​സ്താ​വ​ന. ഇ​തി​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​​ന്ന​പ്പോ​ൾ ‘‘കൊ​സോ​വോ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന്മ​ഭൂ​മി​യാ​ണ്; ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​വും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണെ’’​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന കൊ​സോ​വോ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ദ്യോ​കോ​വി​ച് സെ​ർ​ബി​യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​വേ​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി താ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ്ര​ഞ്ച് കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി അ​മേ​ലി ഊ​ദി​യ കാ​സ്റ്റ​റ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​നു​ചി​ത​മാ​യെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൊ​സോ​വോ ന​ഗ​ര​മാ​യ സ്വി​കാ​നി​ൽ 30 നാ​റ്റോ സ​മാ​ധാ​ന സൈ​നി​ക​ർ ​സെ​ർ​ബ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ദ്യോ​കോ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ട്. ഈ ​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് താ​ര​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. Show Full Article

‘Kosovo is the heart of Serbia, stop the violence’: Novak Djokovic writes at French Open