വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ഫലസ്തീൻ ബാലനെ ഇസ്രായേൽ അനുകൂലി കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡൻ. വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഈ ഭീതിദമായ പ്രവൃത്തിക്ക് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ബൈഡൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.



നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഇത്. ആ കുട്ടിയുടെ ഫലസ്തീൻ മുസ്‌ലിം കുടുംബം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും പഠിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള അഭയം തേടിയാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നത്. അമേരിക്കക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഇസ്‌ലാമോഫോബിയയെയും എല്ലാത്തരം മതാന്ധതയെയും വിദ്വേഷത്തെയും നിരാകരിക്കണം -ബെഡൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനും ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി.



തന്‍റെ വീടിന്‍റെ താഴത്തെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ വദീഅ അൽ ഫയ്യൂം എന്ന ആറു വയസ്സുകാരനെ 71കാരനായ അക്രമി കുത്തിക്കൊന്നത്. ജോസഫ് എം. ചൂബ എന്ന ഇയാൾ നെഞ്ചിലടക്കം 26 തവണയാണ് കുട്ടിയെ കുത്തിയത്. വദീഅയുടെ മാതാവ് ഹനാൻ ഷാഹിൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. 32കാരിയായ ഇവരെ പത്തിലേറെ തവണയാണ് അക്രമി കുത്തിയത്.

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family's apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n