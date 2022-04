cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കിയവ്: റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ പ്രതികരണവുമായി പ്രസിഡന്‍റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി. റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചിട്ട് 36 ദിവസമായെന്നും യുക്രെയ്ൻ ഇപ്പോഴും പോരാടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മൂന്നോ- അഞ്ചോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുക്രെയ്ന്‍ മുഴുവനായും പിടിച്ചടക്കുവാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് റഷ്യ കരുതിയതെന്നും എന്നാൽ അവരുടെ ധാരണകളെ തിരുത്താന്‍ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നും ഇത് നമ്മുടെ ഭാവിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സമാധാനചർച്ചകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കും. മാർച്ച് 29ന് തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിലാണ് അവസാനവട്ട ചർച്ച നടന്നത്.

