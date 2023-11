ജനീവ: ആശുപത്രികൾ യുദ്ധക്കളങ്ങള​ല്ലെന്നും ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ അൽ ശിഫ ആശുപത്രിയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന കൈയേറ്റം ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യൂ.എച്ച്.ഒ) മേധാവി ട്രെഡോസ്​ അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ്​.

‘ആശുപത്രികൾ യുദ്ധക്കളങ്ങളല്ല. അൽ ശിഫയിലെ ജീവനക്കാരുടെയും രോഗികളുടെയും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാകുലരാണ്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്. അൽ ശിഫയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ആശയവിനിമയം പോലും നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമപ്രകാരം ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ആംബുലൻസുകൾ, രോഗികൾ എന്നിവരെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണം’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

