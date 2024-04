ചിതറിയ കുഞ്ഞുടലുകൾ, അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ... ഇസ്രായേൽ ഭീകരതയുടെ ​ശേഷിപ്പായി അൽശിഫ ആശുപത്രി; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗസ്സയിലെ ഏറ്റവും വലിയ, തലയെടുപ്പുള്ള ആതുരാലയമാണ് അൽശിഫ ആശുപത്രി. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ചികിത്സ നൽകി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ നടത്തിച്ച മഹിത ചരിത്രമുള്ള ഈ ആശുപത്രി ഇന്ന്, ഒടിഞ്ഞുതകർന്ന അസ്ഥികൂടം പോലെ കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകളും സ്ലാബുകളും പുറത്തേക്ക് തുറിച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്നു. ​ഐ.സി.യുവും ഓപറേഷൻ തിയറ്ററും ശിശുരോഗവിഭാഗവും പ്രേതഭവനം കണക്കെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് വെറും കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടം. മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിന്റെ ​സൈനികർ രണ്ടാഴ്ച ഇവി​​ടെ സംഹാരതാണ്ഡവമാടിയതിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണിത്.

തീർന്നില്ല, ഇപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ മണമാണിവിടെയെങ്ങും. ഇന്നലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും യു.എൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫലസ്തീൻ സിവിൽ ഡിഫൻസും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ​കൊലപ്പെടുത്തിയ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉടലുകൾ വരെ ആശുപത്രിയിലും മുറ്റത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞതിന്റെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു... സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും മുതിർന്നവരുമടക്കമുള്ളവരുടെ കൈകാലുകളും ശരീരഭാഗങ്ങളും പലയിടത്തുമായി കിടക്കുന്നു. ആശുപത്രിമുറ്റത്ത് കൂട്ടക്കുഴിയെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് തള്ളിയ മൃതശരീരങ്ങൾ​ വേറെ.. മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ആശുപത്രി വളപ്പിലൊരുക്കിയ ഖബറുകൾ ഇസ്രായേൽ ബുൾഡോസറുകൾ മാന്തിപ്പൊളിച്ച് പുറത്തിട്ട മൃതദേഹങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അങ്ങിങ്ങായി കിടക്കുന്നു.



Footage of interior of Gaza's largest hospital Al Shifa released by WHO.



WHO chief Tedros Ghebreyesus said that the hospital had been reduced to ashes, leaving it an "empty shell with human graves". https://t.co/tCA167J9Sr pic.twitter.com/r2wkvz1Mgi