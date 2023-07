cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ യു.​എ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കു​റ​വ്. 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 41.5 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ന്ന​താ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം (യു.​എ​ൻ.​ഡി.​പി), ഓ​ക്സ്ഫ​ർ​ഡ് പോ​വ​ർ​ട്ടി ആ​ൻ​ഡ് ഹ്യൂ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ് (ഒ.​പി.​എ​ച്ച്.​ഐ) എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഓ​ക്സ്ഫ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​വെ​ച്ച് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ൾ​ട്ടി​ഡൈ​മ​ൻ​ഷ​ന​ൽ പോ​വ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഡ്ക്സ് (എം.​പി.​ഐ) ആ​ണ് ഇ​ന്ത്യ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ 15 വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചു. കം​ബോ​ഡി​യ, ചൈ​ന, കോം​ഗോ, ഹോ​ണ്ടു​റ​സ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, മൊ​റോ​കോ, സെ​ർ​ബി​യ, വി​യ​റ്റ്നാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. 2005/2006 മു​ത​ൽ 2019/2021 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് യു.​എ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​യാ​സ​മു​​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. 2005/2006 കാ​ല​ത്ത് 64.5 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2015/2016 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ എ​ണ്ണം 37 കോ​ടി​യാ​യും 2019/2021 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 23 കോ​ടി​യാ​യും ക​ു​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് പു​രോ​ഗ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യ​ത്. പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2005/2006 കാ​ല​ത്തെ 44.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2019/2021ൽ 11.8 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

