ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ഗൂഗ്ൾ എൻജിനീയറെ പിരിച്ചുവിട്ടു

ന്യൂയോർക്ക്: ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിക്കെതിരെ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിച്ച യുവ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ എൻജിനീയറെ ഗൂഗ്ൾ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഇസ്രായേലി ടെക് ഇവൻ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറെയാണ് പുറത്താക്കിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഇസ്രായേൽ ടെക് കോൺഫറൻസിലാണ് ഗൂഗ്ൾ ഇസ്രായേൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ബറാക് റെഗേവിന്‍റെ പ്രസംഗം ജീവനക്കാർ തടസപ്പെടുത്തിയത്. ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിനും സൈന്യത്തിനും ക്ലൗഡ് സർവിസ് ലഭ്യമാക്കാനായി പ്രോജക്ട് നിംബസ് എന്ന പേരിൽ 1.2 ശതകോടി ഡോളറിന്റെ കരാറിൽ ഗൂഗ്ൾ 2021ൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ബറാക് റെഗേവ് വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

BREAKING—PRO-PALESTINE @googlecloud ENGINEER DISRUPTS @Google ISRAEL DIRECTOR AT GOOGLE-SPONSORED ISRAELI TECH CONFERENCE IN NYC.



The worker demanded that Google STOP using worker labor to power genocide against Palestinians in Gaza. #NoTechForApartheid pic.twitter.com/t2mqCqFFay